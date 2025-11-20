Bio je uz bok najvećih, a sada je kažnjen zbog sulude jurnjave skupocjenim sportskim automobilom

S igračkom karijerom u padu, Stefanos Tsitsipas upravo je pretrpio još jedan udarac, ovaj put na cesti. Vozeći svoj luksuzni Lotus, grčki broj jedan uhvaćen je pri brzini od 210 km/h na autocesti Attiki Odos, s ograničenjem brzine od 120 km/h. Nove automatske kamere za brzinu, nedavno postavljene u zemlji, nisu ostavile nikakve šanse teniskoj zvijezdi. Posljedica?

- kazna od 2000 eura,

- trenutačno online plaćanje,

- vozačka dozvola oduzeta na godinu dana

Teška i grčkom tenisaču financijski tek simbolična kazna. Tsitsipas je tako postao jedna od prvih slavnih osoba uhvaćena novim grčkim digitalnim sustavom nadzora prometa. No, dok je njegov automobil jurio brzo, njegova karijera je krenula nizbrdo. Dvostruki finalist Grand Slama, bivši treći na svijetu, doživio je sve, trijumfe u Monte Carlu, Masters titulu, meteorski uspon. Tada se motor iznenada zaustavio. Sada je 34. na svijetu, a možda neće biti nositelj na Australian Openu 2026. godine.