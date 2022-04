Bio je trener Oliću i Cro Copu, a sad najavljuje: Okupit ćemo svu sportsku pamet

HOO je utemeljio Centar za istraživanja i razvoj vrhunske sportske pripreme (CIRSP) za čijeg je ravnatelja izabran prof. dr. sc. Igor Jukić (53), nekad kondicijski trener nogometne i košarkaške reprezentacija, ali i osobni trener nogometaša Olića i MMA borca Cro Copa. Osim toga, Jukić je na zagrebačkom KIF-u nositelj katedre za teoriju treninga i voditelj izbornog modula kondicijske pripreme, a i dvije godine bio je šef sportske pripreme košarkašima Baskonije i nogometašima Alavésa pa ima sve potrebne reference.

Embrij instituta sporta

Što, zapravo, za hrvatski sport znači osnivanje CIRSP-a?

– Svrha centra je znanstvena i stručna podrška stručnjacima koji pripremaju sportaše za važna natjecanja, a zadaća Centra je okupiti hrvatsku sportsku pamet na jednom mjestu kako bi njihovo golemo znanje baštinili svi koji je ono potrebno. Centar ovakvog tipa nije novost u svijetu, ali jest novost u Hrvatskoj.

Dakle, to će biti centar izvrsnosti kojem bi se hrvatski treneri uvijek mogli obratiti?

– Točno tako. U prvoj fazi svoga razvoja namjera je stvoriti centar znanja. U CIRSP-u će se na raspolaganje našim vrhunskim sportskim stručnjacima staviti eksperti iz svih segmenata sportske pripreme – sportske medicine, kondicijske pripreme, psihologije, oporavka, prehrane, životnog stila i analize sporta i sportske izvedbe. Sportski treneri će se koristiti posebno kreiranim bazama znanja koje će se stalno nadopunjavati recentnim spoznajama i našim vlastitim aplikativnim istraživanjima. Također, a to je i najvažnije, hrvatski treneri će postavljati probleme, a eksperti koje će angažirati CIRSP pokušat će pridonijeti rješenjima. CIRSP će biti servis stručnjacima kao dodana vrijednost i potpora izvrsnosti. No, trebat će vremena i da on zaživi u sportskoj javnosti jer možda će netko reći ja sam već osvajao medalje i ne znam što mi novoga vi možete reći i zato ćemo krenuti nenametljivo i servisnim ponašanjem pokušati mijenjati mentalitet.

U tom centru treneri će moći dobiti i informacije vezane uz putovanja njihovih sportaša?

– CIRSP će tražiti rješenja i u područjima klimatologije, ekstremnih uvjeta treninga i natjecanja, ergonomije sportske opreme, menadžmenta putovanja. Zajedno sa zdravstvenom komisijom HOO-a skrbit ćemo i o posebnostima egzotičnih sportskih destinacija. U suradnji s novoformiranim Karijernim centrom za sportaše pri HOO, skrbit ćemo o njihovoj dobrobiti u privatnom životu i dualnoj karijeri. U radu ćemo se oslanjati i na znanstvene i zdravstvene ustanove, ali i na povezane industrije.

Je li ovo embrij hrvatskog instituta za sport naslonjenog na Kineziološki fakultet?

– Centar se osniva kao radna jedinica u okviru HOO-a, a u kasnijim razvojnim fazama moguće je da HOO s partnerima formira samostalnu ustanovu. Domaćinstvo centralnom uredu CIRSP-a za početak će pružiti KIF u Zagrebu, a prvom područnom uredu u Splitu tamošnji KIF. Iskustva razvijenih i uspješnih sportskih zemalja govore o postojanju centara ili instituta s impresivnom građevinskom infrastrukturom i vrhunskom opremom, gdje vrhunski sportaši provode znatan dio svoga vremena. Nadamo se i vjerujemo da će se u skoroj budućnosti i u Hrvatskoj izgraditi suvremeni i vrhunski opremljeni centar u kojemu će se, osim intelektualnog servisa, provoditi i sama sportska priprema. Do tada ćemo pokušati iskoristiti i dodatno unaprijediti tradicionalno najvažniji resurs hrvatskog sporta – pametan i naporan rad.

Gdje u svijetu postoje najbolji nacionalni sportski instituti, odnosno centri?

– Katarski Aspire Academy i kineski olimpijski centri su možda najbolje opremljeni i budžetirani, kod njih nema limita. Američki centri su vrhunski organizirani i imaju sjajnu tradiciju. Francuski INSEP centri i španjolski CAR centri su najbliži našim razmišljanjima i projekcijama jer su orijentirani na aplikativna rješenja i kontinuiranu skrb o sportašima, posebno u timskim sportovima. Australski AIS je kroz jaku državnu potporu i svojim širokim spektrom djelovanja unio novu dimenziju u sustav sportske pripreme. Kanada i Novi Zeland pojavljuju se kao nove, avangardne sportske vrijednosti. Ne bi bilo loše spomenuti Mađarsku, koja ima relativno najveća ulaganja u vrhunski sport u EU i velik broj specijaliziranih centara po pojedinim sportovima. I nije tome kraj. Puno se dobroga može vidjeti u Italiji, Nizozemskoj, Engleskoj, Njemačkoj, u skandinavskim zemljama, Južnoj Koreji ili Japanu. Međutim, na kraju dana, uz svu dostupnost spoznaja o iskustvima drugih, mi ćemo morati odabrati svoj put. Ne znam hoćemo li uskoro ili ikada biti u prilici stvarati razliku pomoću vrhunskih uvjeta. Vjerojatno nećemo. Naša su snaga naši talentirani sportaši i talentirani stručnjaci, a naša prednost je pametan i naporan rad. Zbog toga želimo kreirati decentraliziran, mobilan i agilan sustav, raširen po čitavoj Hrvatskoj, koji će iskoristiti naše prednosti u postojećim i realnim okvirima. A ako se materijalni uvjeti makar i malo poprave, imamo razlog za optimizam.

Evidencija o svakom djetetu

Što se po tim svjetskim centrima nudi sportašima i trenerima?

– U najvećim svjetskim centrima osiguran je široki raspon sadržaja i servisa namijenjenih sportašima i trenerima. Od sofisticirane dijagnostike i monitoringa, individualiziranog kondicijskog treninga, preko upotrebe visokih tehnologija u oporavku, najmodernijih sustava za analizu sportske izvedbe, vrhunske trenažne opreme, medicinskih, biomehaničkih i biokemijskih laboratorija pa sve do komfornog smještaja za sportaše, mentalnog treninga, brige o životnom stilu i kvalitetnim uvjetima privatnog života. I ono najvažnije, besprijekorni uvjeti za tehničko-taktički trening, jer na kraju, vještina uvijek presuđuje. Dakle, osigurana je personalizirana briga o sportašu po principu 360 stupnjeva, u svim segmentima. Na toj idejnoj platformi bit će zasnovan i rad našeg CIRSP-a. Naravno, u okviru naših postojećih resursa.

S obzirom na to da nam je jako puno djece odustalo od sporta za vrijeme pandemije, planira li CIRSP kakav projekt po tom pitanju?

– Jedna od ideja je stvoriti platformu svih talenata preko profesora tjelesnog odgoja i voditelja školskog sporta, da nam ne promakne niti jedno motorički talentirano dijete. Centar bi u tome igrao jaku ulogu transfera znanja, no to je projekt puno šireg dijapazona u koji moraju biti uključeni država i ministarstva – zaključio je profesor Jukić.

>> Gorgievski se predao u Skopju: