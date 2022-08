Benzema uoči superkupa: Volim kako Luka igra, jednostavno je impresivan

Europski prvak Real Madrid i osvajač Europske lige Eintracht iz Frankfurta u srijedu igraju finale europskog superkupa.

Utakmica se igra na Olimpijskom stadionu u finskoj prijestolnici Helsinkiju, a press konferenciju prije dvoboja imali su trener Carlo Ancelotti, naš Luka Modrić te Karim Benzema.

- Da biste dosegnuli ovaj nivo, morate se posvetiti ovoj profesiji i biti pravi na terenu... i izvan njega. I to je ono što mi radimo. Spremni smo odraditi dobru sezonu, spremni smo dati sve od sebe. Godine nisu važne, ono što radite na terenu je. Ne morate razmišljati o godinama; osjećam se jako dobro i nisam razgovarao s Ancelottijem o svojim minutama. On zna da volim igrati, da se osjećam dobro i na raspolaganju sam ekipi da dam sve od sebe - izjavio je Modrić, prenosi madridski AS.

Njegov suigrač Karim Benzema pohvalio je hrvatskog maestra.

- Volim način na koji igra. Vidite ga na treningu i impresivan je! Zna igrati s jednim ili dva dodira; ako bih nešto morao zadržati, onda je to sigurno njegovo dodavanje vanjskog stranom kopačke - rekao je kapetan Kraljevskog kluba.

