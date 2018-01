Bender skroman u pobjedi Sunsa, Thomas debitirao za Cavse

Hrvatski košarkaški reprezentativac Dragan Bender imao je skroman učinak u 104-103 domaćoj pobjedi Phoenix Sunsa protiv Atlanta Hawksa u NBA ligi, on je na terenu proveo 14 minuta tijekom kojih se nije upisao u strijelce, promašio je sva tri šuta za tricu, uz dva skoka.

Bio je to dvoboj momčadi koje gotovo sigurno ove sezone neće izboriti doigravanje, a domaći Sunsi su do pobjede stigli velikim preokretom u samoj završnici do kojega su stigli i uz blagu pomoć sudaca.

Minutu i pol prije kraja bilo je 101-93 za Atlantu da bi Marquese Chriss i Devin Booker tricama smanjili na 101-99, a pri tom rezultatu je 12 sekundi prije kraja Booker pokušao tricu za vodstvo Sunsa. Njega je blokirao Kent Bazemore, no suci su procijenili kako je branič Hawksa to učinio uz prekršaj pa je Booker dobio tri slobodna bacanja koja je iskoristio i doveo Sunse u vodstvo 102-101. Hawksi su potom imali napad za pobjedu, loptu je pod samim obručem dobio Taurean Prince kojega je u pokušaju zakucavanja čvrstim startom zaustavio Booker, no suci su ovoga puta ostali nijemi. Potom je dosuđen prekršaj na Bookeru koji je pogodio oba slobodna bacanja za 104-101.

Hawksi su imali još 6.5 sekundi za eventualni pokušaj trice kojom bi izborili produžetak, ali je njihov branič Dennis Schroeder neobjašnjivo krenuo u prodor pod koš i položio loptu kroz obruč za konačnih 104-103 u posljednjoj sekundi.

Sunse su do 15. pobjede u sezoni predvodili Devin Booker sa 34 i TJ Warren sa 31 košem, dok su kod Hawksa najbolji bili Ersan Ilyasova sa 21 te Bazemore i Schroeder sa po 20 ubačaja.

U utorak je napokon u dresu aktualnih doprvaka Cleveland Cavaliersa debitirao Isaiah Thomas koji je u 127-110 domaćoj pobjedi Cavsa protiv Portland Trail Blazersa postigao 17 poena u 18 minuta provedenih na parketu. Thomas je u Cavse stigao prošloga ljeta u razmjeni u kojoj je Kyrie Irving otišao u Boston Celticse, ali je propustio svih 36 dosadašnjih utakmica zbog problema s ozljedom desnog kuka. No, izgleda kako su sada ti problemi otklonjeni. Najefikasniji kod Cavsa bio je LeBron James sa 24 ubačaja, dok su Blazerse predvodili Damian Lillard sa 25 i Jusuf Nurkić sa 23 pogotka.

Mladi hrvatski centar Ante Toni Žižić nije ulazio u igru za Cavse koji su s omjerom 25-12 trenutačno treća momčad Istoka, dok su Blazersi sedmi na Zapadu sa 19-18.

Trener San Antonio Spursa Gregg Popovich izbio je samostalno na peto mjesto svih vremena po broju pobjeda nakon 100-91 gostujuće pobjede njegove momčadi protiv New York Knicksa u Madison Square Gardenu. Popovich, koji vodi momčad iz San Antonija od 1997. godine, ostvario je svoju 1176. pobjedu u 1694. utakmici koju je vodio s klupe i tako preskočio Georgea Karla koji se zaustavio na 1175 pobjeda. Ispred "Popa" su još Don Nelson (1335), Lenny Wilkins (1332), Jerry Sloan (1221) i Pat Riley (1210).

Spurse su do 26. ovosezonske pobjede predvodili LaMarcus Aldridge sa 29 i Kawhi Leonard sa 25 koševa, dok je Michael Beasley sa 18 ubačaja bio najefikasniji kod Knicksa.

San Antonio je sa 26-12 trenutačno treći na Zapadu, dok je New York sa 18-19 deveti na Istoku.

Rezultati:

Phoenix - Atlanta 104-103

Cleveland - Portland 127-110

LA Clippers - Memphis 113-105

New York - San Antonio 91-100

Sacramento - Charlotte 111-131