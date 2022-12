Belgijski mediji kritiziraju tragičara: 'Ova Belgija je za mirovinu! Kakva dolina suza'

Iako su označeni kao 'dark horse' svjetske smotre, Belgijci su se oprostili od Katara već u ranoj fazi natjecanja nakon remija s Hrvatskom. Crvenim vragovima je igrala samo pobjeda protiv vatrenih, no to se na našu sreću nije dogodilo, a tragičar je ispao Romelu Lukaku koji se pošteno ispromašivao. Vidi se da to nije onaj stari ubojiti Lukaku nakon ozljede, ali to je nama išlo u prilog. Belgijski mediji su s razočaranjem popratili ispadanje njihovih miljenika.

- Pogledajte gdje smo, mi smo sanjari. Volimo službenu pjesmu Svjetskog prvenstva. Nažalost, mi Belgijanci također smo ispali sanjari. Uzalud smo sanjali o posljednjem plesu zlatne generacije u Katru - piše Nieuwsblad.

- Već se u prvoj šansi vidjelo da naš najbolji strijelac ne liči na sebe. Dao je sve od sebe, ali nedostajao je taj završni dodir. Najprije je preslabo pucao glavom u ruke Dominika Livakovića, onda je poslao odbijanac u stativu. Na kraju utakmice imao je još tri dobre šanse, ali nije ubacio loptu u mrežu. Na kraju utakmice je, iz ljutnje, razbio pleksiglas sa svojom šakom - De Standaard je napisao.

- Ne, jednostavno nismo bili dovoljno dobri u Katru. Premalo igrača je bilo u dobroj formi, previše je igrača došlo u godine za mirovinu. Hitno je vrijeme za promjene, a vjerojatno i za novog trenera. Kakva dolina suza - piše belgijski HLN.

