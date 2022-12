Dalića pitali koga želi u osmini finala. Odgovor će oduševiti cijelu Hrvatsku

Hrvatska reprezentacija osvojila je drugo mjesto u skupini F odigravši 0-0 protiv Belgije, a kao prvi su mjesto u osmini finala izborili Marokanci koji su svladali Kanadu sa 2-1. Hrvatska je opasno živjela u drugom poluvremenu, nakon što je bila bolja u prvom, u kojem je Anthony Taylor zbog milimetarskog zaleđa poništio već dosuđeni kazneni udarac za Hrvatsku. U drugom dijelu je Romelu Lukaku pogodio vratnicu i još tri dobre prilike za postizanje pogotka.

Novinarima se nakon prolaska u osminu finala obratio i Zlatko Dalić:

- Hrvatska je sjajno odigrala. Imali smo čisti penal, opet nam se VAR ukazao. Za očekivati je da tako dobra reprezentacija kao što je Belgija stvori neke prigode, ali imali smo sreće treba i to reći. Nismo odustajali, branili smo se izlazili van u kontru, ali stvarno svima čestitke.

„Očekivali smo tešku utakmicu protiv Belgije, a takvo što smo i dobili. Belgija je sjajna momčad, znali smo da ne mogu odigrati tri loše utakmicu u nizu. No, čestitam svojim dečkima na borbenosti, trčanju, na igri po cijelom terenu. Kako prema naprijed tako i u obrani. Imali smo u drugom poluvremenu i malo sreće u svemu, ali to je nogomet“, rekao je Dalić te je naglasio kako je ova utakmica silno potrošila njegove igrače.

Pričekat će Dalić tko će biti protivnik, ali očekuje Španjolsku.

- Ako dođe Španjolska pripremit ćemo se za nju, nama je sada najvažnije da se odmorimo. Ako ćemo igrati ovako kao večeras, mi se ne bojimo nikoga.

U dvoboju Maroka i Kanade već nakon 23 minute dvoboja marokanci su imali dva gola prednosti. U 4. minuti početničku pogrešku vratara Milana Borjana iskoristio je Hakim Ziyech. Borjan je izašao iz kaznenog prostora i dodao loptu Ziyechu na 30 metara, a ovaj ga je preciznim udarcem prebacio za vodstvo.

U 23. minuti Hakimi je dugim dodavanjem izbacio Youssefa El Nesyrija, a marokanski napadač je odlično primio loptu i u sprintu došao do kaznenog prostora te sa 12-13 metara pogodio bliži kut pokraj loše postavljenog vratara Borjana.

U 40. minuti Kađani su smanjili zaostatak. Po lijevom boku prošao je Sam Adekugbe i poslao loptu prema kaznenom prostoru. Na putu se ispriječio Nayef Aguerd promijenio putanju lopte i pogodio bliži kut svojih vrata.

U osmini finala Hrvatska ide na prvoplasiranu reprezentaciju iz skupine E, a taj će dvoboj biti odigran u ponedjeljak, 5. prosinca. Marokanci će 6. prosinca igrati protiv drugoplasirane momčadi iz skupine E.