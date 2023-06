Bayern okončao suradnju s kontroverznom firmom zbog kršenja ljudskih prava

Suludo ili pametno?

Otac će upropastiti karijeru 18-godišnjeg čuda od djeteta? Milan je njime namjeravao zamijeniti Rebića

Otac od zainteresiranih klubova, među koje se ubrajaju Barcelona, Real Madrid i Milan, traži plaćanje bonusa za potpis ugovora u visini od 18 do 20 milijuna eura. To udvostručuje iznos koji za njega trebaju platiti obzirom da u ugovoru ima odštetnu klauzulu do 17,5 milijuna. Talijanski mediji iznose moguće razloge.