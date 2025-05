Baturinin nasljednik dolazi iz Bayerna? Dinamo sprema milijunski transfer

Po prvi put nakon osam godina, Dinamo ulazi u novu sezonu bez uloge branitelja naslova, a klub je najavio značajne promjene u igračkom kadru tijekom ljetnog prijelaznog roka. Novi predsjednik uprave, Zvonimir Boban, iznio je ambicioznu viziju kluba na tragu talijanske Atalante, kluba poznatog po razvoju mladih talenata i atraktivnoj igri. Dinamo je već angažirao Roberta Mudražiju, Dejana Ljubičića i Marka Soldu.

Boban planira povratak Gabriela Vidovića, mladog reprezentativca Hrvatske do 21 godine, koji je sezonu 2023./24. proveo na posudbi iz minhenskog Bayerna, pišu SN. Igrač je tada izrazio želju za ostankom, no dogovor s Bayernom nije postignut. Dinamo je bio spreman otkupiti njegov ugovor za 1,7 milijuna eura, no Bayern je inzistirao na odšteti od najmanje 3,5 milijuna. Vidović je prethodno jednu sezonu proveo u Mainzu, a zatim se vratio u Bayern, gdje je ove godine skupio svega 70 minuta igre.

Na Maksimir je stigao prije dvije godine i uglavnom nastupao kao krilni igrač, no u slučaju prodaje Luke Baturine, sve je izglednija opcija da zaigra na svojoj prirodnoj poziciji ofenzivnog veznog, tzv. desetke. Prilikom odlaska iz Dinama na kraju pretprošle sezone Vidović je rekao:

"Meni je u Dinamu stvarno bilo super. Osjećao sam se dobro, ali znate kako je to u nogometu. Dogode se neke stvari na koje ne možeš utjecati. Ne može se sve kontrolirati. Međutim, Dinamo će uvijek ostati u mom srcu, nikad neću zaboraviti svoj boravak u Maksimiru. Proveo sam stvarno lijepo vrijeme u plavom dresu."