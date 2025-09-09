Barcelona prvu domaću ligašku utakmicu igra na stadionu za trening od 6.000 mjesta

Španjolski nogometni velikan Barcelona prvu domaću utakmicu ove sezone u La Ligi, protiv Valencije 14. rujna, igrat će na svom trening stadionu zbog kašnjenja na obnovi Camp Noua.

Utakmica će se igrati u nedjelju, 14. rujna na trening stadionu Johan Cruyff kapaciteta 6.000 mjesta.

"Klub intenzivno radi na dobivanju potrebnih administrativnih dozvola za otvaranje stadiona u bliskoj budućnosti," stoji u izjavi kluba.

"Barcelona zahvaljuje svojim članovima i navijačima na razumijevanju i podršci tijekom složenog, ali uzbudljivog procesa povratka na novi stadion," dodaje se.

Obnova Camp Nou kasni već devet mjeseci zbog čega je Barca u potrazi za privremenim rješenjem. Prema pisanju španjolskih medija nedavna inspekcija otkrila je više od 200 sigurnosnih problema.

Rekonstrukcija Barcinog stadiona započela je prije više od dvije godine. Klub je isprva najavio povratak na svoj stadion u studenom prošle godine, zatim se govorilo o travnju-svibnju 2025. Niti to se nije ostvarilo, kao ni ostali planirani datumi.

Ovo najnovije kašnjenje još je jedan udarac za Barcelonu, željnu povratka na svoj stadion i umornu od igranja u egzilu na Montjuicu.

Ako Camp Nou ne bude spreman, klub bi aktivirao Plan B, a mjesto održavanja Barcinih utakmica do siječnja ponovo bi bio Olimpijski stadion na Montjuicu. Ovo mjesto se ne može koristiti ovog vikenda jer se u petak na njemu održava koncert Post Malonea, nakon čega se travnjak mora ponovno zasaditi.

Nakon što bude dovršen, Camp Nou će biti najveći stadion u Europi s kapacitetom od 105 000 mjesta. Međutim, povratak na Camp Nou bit će postupan, jer nakon što klub dobije sve potrebne dozvole, imat će kapacitet od samo 27.000 mjesta.

U prva tri kola ove sezone Barca je gostovala protiv Mallorce (3-0), Levantea (3-2) i Rayo Vallecana (1-1).