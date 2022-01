Barcelona ostala i bez Kupa kralja! Nakon produžetaka je izbacio Athletic Bilbao

Popunjeno je i posljednje mjesto u četvrtfinalu španjolskog Kupa kralja. Nogometaši Athletica su u Bilbau svladali Barcelonu 3:2 nakon produžetaka.

Utakmica je počela sjajnim pogocima s obje strane. Već u drugoj minuti briljantno je suprotni kut naciljao Iker Muniain za 1:0 domaćina, no u 20. minuti je na vrlo sličan način uzvratio Ferran Torres, novo veliko pojačanje Barcelone.

Golova potom nije bilo sve do 86. minute kada se činilo da je Athletic osigurao prolaz. Nakon prekida i gužve najbolje se snašao Inigo Martinez. No, Barcelona se uspjela dovući do produžetaka, a u 93. minuti je, na asistenciju Danija Alvesa, zabio Pedri.

U produžecima je Athletic i treći put poveo, a bio je to gol vrijedan prolaska dalje. Muniain je na samom kraju prvog produžetka pogodio s bijele točke, a svemu je prethodilo igranje rukom Jordija Albe u vlastitom šesnaestercu.

Podsjetimo kako je u četvrtak, u ranijem terminu, četvrtfinale izborio madridski Real pobjedom kod Elchea 2:1 nakon 120 minuta igre.

Svi su golovi postignuti u produžecima, a Real je prolaz dalje izborio s igračem manje (isključen Marcelo). Prvo je Gonzalo Verdu (uz pomoć Danija Ceballosa) zabio za vodstvo Elchea, ali su potom Isco i Hazard preokrenuli rezultat na stranu Reala. Drami tu nije bio kraj jer je Elche u 120. minuti zabio za 2:2, ali je pogodak poništen zbog prekršaja u napadu. Hrvatski reprezentativac Luka Modrić ušao je u igru u 72. minuti.

Ranije su prolaz u četvrtfinale osigurali Mallorca, Rayo Vallecano, Cadiz, Valencia, Betis i Real Sociedad.