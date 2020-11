Babić izgubio živce: Bio sam ti prijatelj kad si bio debeo poput krafen

Alen Babić u subotu boksa protiv Britanca Toma Littlea. Hrvatski teškaš lovi svoju šestu profesionalnu pobjedu protiv borca koji ima deset pobjeda i osam poraza, a gubio je i od Filipa Hrgovića, piše Croring.

Na konferenciji za medije koju je vodio Eddie Hearn najzanimljivije je bilo kada je Babić subotnjem suparniku zamjerio što je izabrao Hrgovićevu stranu.

- Bio sam ti prijatelj tri mjeseca dok si bio debeo poput krafne. Tad smo bili dobri, a sada mi govoriš da je Hrgović bolji i da će me nokautirati. Zašto? Svi sumnjaju u mene, a ja ih sve nokautiram u prve dvije runde - rekao je Alen Babić i nastavio:

- Nokautirat ću i tebe, u prvoj. To si ti rekao za mene, a sada će ti se to dogoditi, to je je*eni plan. O tebi sam govorio lijepo, ali si izabrao Hrgovićevu stranu. Prodao si se njemu i sada ne možeš više biti u Savageove vojske. Ja te volim, ali Savage je ljutit. Želim što prije završiti s tobom završiti.

Little je nakon toga pokušao smiriti strast.

- Nisam nikad bio bez poštovanja prema tebi, ovo je borilački sport. Svjestan sam protiv koga se borim, ali vjerujem u svoju pobjedu - kazao je Tom Little.

Babić je svog suparnika podsjetio kako je završio svojih pet profesionalnih borbi.

- Imam pet nokauta u deset rundi, a ti nisi nikoga pobijedio tri godine. Ne smiješ onda tako govoriti. Trebao bi pokazati poštovanje, a nisi mi ga dao niti jedan posto. Da sam ja bez pobjede tri godine, ja ne bih pričao tako. Hrgović je rekao da si propalica, a ti uzimaš njegovu stranu - dodao je Alen Babić, prenosi Croring.