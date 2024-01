Australian Open: Kineskinja u finalu nakon 10 godina, Bjeloruskinja nošena publikom brani naslov

Australian Open, prvi Grand Slam turnir sezone, dobio je finalistice. Za naslov će se boriti bjeloruska tenisačica Arina Sabaljenka i kineska tenisačica Qinwen Zheng.

Najbolji rezultat u karijeri

Sabaljenka je braniteljica naslova s turnira u Melbourneu, a do finala je stigla nakon polufinalne pobjede 7:6(2), 6:4 protiv Amerikanke Coco Gauff. Bjeloruskinja je bolje otvorila meč te je imala veliku prednost u prvom setu, ali si je zakomplicirala stvari. No izborila je tie-break koji je uvjerljivo dobila, kao i drugi set.

GALERIJA Jannik Sinner svladao Novaka Đokovića. Debakl srpskog asa u polufinalu

Gauff se tako oprostila od Australije, ali nije nezadovoljna.

– Stvarno sam ponosna na sebe. Željela sam osvojiti Grand Slam kao tinejdžerica i to sam uspjela. Nadala sam se da ću osvojiti i drugi. To se nije dogodilo, no nadam se da odavde mogu ići samo gore. Mislim da mi je najvažnije da nastavim, da se zabavljam. Gledala sam ovakve mečeve dok sam odrastala, gledala sam Serenu i Šarapovu kako gube takve mečeve. One nisu dopustile da jedan meč definira njihovu karijeru… – rekla je mlada 19-godišnja Amerikanka koja je prošle godine slavila na US Openu. Sada je ostala bez finala, u kojem će sa Sabaljenkom igrati Qinwen Zheng.

Kineskinja je u polufinalu sa 6:4, 6:4 pobijedila Ukrajinku Dajanu Jastremsku. Za 12. nositeljicu Zheng to je uvjerljivo najbolji rezultat u karijeri, a dosad je na nekom od Grand Slam turnira najdalje dogurala prošle godine na US Openu kada je nastupila u četvrtfinalu.

VEZANI ČLANCI:

Velik je ovo uspjeh i za kineski tenis jer nakon točno deset godina Kina ima finalisticu u Melbourneu nakon što je 2014. godine u Melbourneu Na Li u finalu pobijedila Dominiku Cibulkovu.

Što se pak Sabaljenke tiče, prošle je godine u Australiji osvojila svoj prvi i dosad jedini Grand Slam naslov, dok je finale nekog velikog turnira igrala i prošle godine na US Openu.

Finale u subotu

– Publika me motivirala. Kad sam dolazila na meč protiv Gauff, znala sam da će ljudi vjerojatno više navijati za mene nego za nju i bilo je jako lijepo osjetiti takvu podršku kakvu je ona imala na US Openu. Cijelu predsezonu radila sam na tome da dođem do mreže i završim poen na mreži i sretna sam što sam to sada mogla pokazati na terenu – rekla je Sabaljenka pa podijelila svoja razmišljanja o finalu:

VEZANI ČLANCI:

– Bit ću spremna za borbu, neću poludjeti. Kad igraš prvo finale, ponekad si emotivan i žuriš, no kad si treći put u finalu, onda razmišljaš: "Dobro, finale je, u redu je". To je samo još jedan meč, moram se usredotočiti na svoju igru. To je to, zapravo… Branim naslov, ali u najgorem slučaju razmišljam ovako: "U redu, izgubit ću ovaj turnir, a iduće godine treba braniti manje bodova" – zaključila je Bjeloruskinja koja će pokušati postati prva žena nakon Victorije Azarenke koja je prije 11 godina uspjela obraniti naslov.

Finale Sabaljenke i Zheng na rasporedu je u subotu u 9.30 sati.

VIDEO Đoković oduševio gospodskom gestom prema hrvatskom tenisaču: 'Želim biti u njegovom kutu'