'Ovo mi je jedan od najgorih Grand Slam mečeva ikada. Obećao sam da ću odigrati sezonu do kraja'

Srpski tenisač Novak Đoković neće obraniti naslov na Australian Openu nakon što ga je u petak u polufinalu sa 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 pobijedio četvrti tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner poslije tri sata i 22 minute igre. Za Đokovića je ovo prvi poraz u karijeri u polufinalu Australian Opena gdje je osvojio rekordnih deset naslova.

- Čestitam Sinneru koji je odigrao odličan turnir, sasvim zasluženo je u finalu, nadigrao me je. A ja sam šokiran mojom razinom igre, ništa nisam igrao treba. Ovo je jedan od najgorih mečeva koje sam odigrao na Grand Slamovima. Ipak, pohvale njemu što je radio mnoge stvari bolje od mene.

- Uspio sam u jednom trenutku pojačati, ali kod 2:1 u četvrtom setu sam imao 40:0. Međutim, tu sam pogriješio i eto... Nivo mog tenisa nije bio dobar. U tim trenucima pokušavate naći smirenost, ali i da podići sebe i igru. To je ono što sam pokušao. Mislim da je publika fer za obojicu. To je to, čestitke njemu - rekao je Đoković na press konferenciji.

- Vruća je glava, ne mogu opisati stvari na pravi način. U sljedećim danima ću imati na što biti ponosan, ali niz se mora negdje završiti! Dao sam sve što sam mogao, izgubio sam od igrača kojem će ovo biti prvo finale. Nadam se da ću se bar još jednom vratiti ovdje - poručio je Novak.

- Kada čovjek izađe s terena je vruća glava, boriš se da budeš racionalan, ali dosta je neracionalnih stvari u glavi. Na kojim turnirima ću igrati, još to ne znam, sebi sam obećao da ću odigrati ovu sezonu do kraja, da ću igrati tenis na najvećim turnirima i Olimpijskim igrama. To je plan, ne znam hoće li se promijeniti, neočekivane i iznenađujuće odluke su više očekivane nego posljednjih 20 godina. Ovo sigurno nije početak kraja - zaključio je Srbin.