Napao prelijepu Srpkinju koju Hrvati obožavaju, ona ga hladno 'otkantala'

Marijana Veljović je srpska sutkinja koja je iznimno cijenjena i poštovana u svijetu tenisa koga god da pitate. Osim Nicka Kyrgiosa.

'Slatka mala Marijana' kako su joj tepali Hrvati nakon pobjede nad Francuzima u finalu Davis Cupa 2018. sada se našla u neugodnoj situaciji u Melbourneu. Kyrgios je na slavio u pet setova protiv 29. nositelja Humberta (5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (2), 6:4), ali u nekim trenucima u meču mu nije baš tako glatko išlo za što je on odmah optužio sutkinju. Žalio se na uređaj za ponavljanje servisa jer je, po njemu, loptica išla barem 20 centimetara iznad mreže.

U finišu drugog seta poslije servisa Australca čula se mašina koja je signalizirala da je loptica dotakla mrežu i da je to 'nec'. Veljović je to i potvrdila, a zatim je Nick eksplodirao.

Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Australian Open Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia, February 10, 2021 Australia's Nick Kyrgios speaks with umpire Marijana Veljovic regarding the net during his second round match against France's Ugo Humbert REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake ASANKA BRENDON RATNAYAKE

- Ugasite mašinu, samo je ugasite. Dogodilo se i na njegov servis kad je loptica prošla ovoliko od mreže, sada i na moj servis. Uništava igru, zar to ne razumijete? Ne razumijete to - vikao je on.

- Da, znam - rekla je Veljović, a onda je Nick još više podivljao.

- Kako mislite, znate? Uništava igru. Kako to razumijete? Dogodilo se i u prvom setu, rekao sam vam da ugasite. Jeste li ugasili? - pitao ju je.

Dok je Kyrgios urlao da ga resetira, ona ga je službeno opomenula i tu je bio kraj svake rasprave. U sljedećem će meču Australac ići na Dominica Thiema, aktualnog pobjednika turnira.