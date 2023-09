Arijan Ademi vraća se u Dinamo!

Legendarni kapetan Dinama Arijan Ademi posljednjeg dana prijelaznog roka u HNL-u stiže u Zagreb i pononvo će postati pojačanje Dinama. Raskinuo je ugovor s kineskim Beijing Guoanom i na Maksimir dolazi kao slobodan igrač.

U Kini su se danima vodili razgovori, a na kraju je Ademi odlučio raskinuti ugovor nakon jedne polusezone i vratiti se Plavima kojima je ova sezona donijela težak start bolnim ispadanjem iz Lige prvaka i Europske lige te uz slabiji učinak u HNL-u u kojem je Dinamo trenutno četvrta momčad.

13.03.2023., Zagreb - Arijan Ademi, kapetan Dinama s najvise trofeja. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pregovori su bili teški jer Kinezi su neprestano mijenjali uvjete kada bi Dinamo pristao, a strahovalo bi se i da bi transfer mogao propasti posljednjeg dana prijelaznog roka zbog vremenske razlike. No, Ademi se jako želio vratiti na Maksimir što je naglasio i na reprezentativnom okupljanju Makedonije odakle je htio direktno za Zagreb.

Nažalost, Ademi neće moći pomoći Dinamu u borbi za europske bodove. Dinamo je objavio popis igrača koje je prijavio za nastup u skupini Konferencijske lige. Rok za prijavu Uefi bio je 4. rujna do ponoći. A to znači da svi igrači koje Dinamo eventualno dovede do kraja prijelaznog roka u HNL-u (8. rujna) ove sezone neće moći igrati u Europi.

Protivnici Dinama u skupini Konferencijske lige bit će češka Viktorija Plzen, kazahstanska Astana i kosovski Ballkani. Legendarni igrač Dinama koji je u plavom dresu odigrao 357. utakmica, svoju prvu sljedeću mogao bi odigrati već sljedeće subote protiv Slaven Belupa koji stiže na Maksimir.

Novo/staro pojačanje trebao bi nositi dres s brojem 5 koji je klub njemu u čast umirovio. Bez sumnje ovo pojačanje razveselit će sve navijače aktualnog hrvatskog prvaka.