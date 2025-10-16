Anton Glasnović u vodstvu, njegov brat Josip treći

Hrvatski reprezentativac Anton Glasnović nalazi se u vodstvu nakon drugog dana kvalifikacija u disciplini trap na Svjetskom prvenstvu u letećim metama u Malakasi, predgrađu Atene.

Anton Glasnović je nakon četiri serije u vodstvu sa svih 100 pogođenih letećih meta.

Na drugom mjestu je Indijac Singh Zoravar Sandhu s jednim promašajem, a treći je Glasnovićev brat, Josip koji također ima 99 pogođenih meta.

Treći hrvatski predstavnik u ovoj disciplini Giovanni Cernogoraz drži 17. mjesto sa 96 od 100 pogodaka, od ukupno 133 natjecatelja.

U muškoj ekipnoj konkurenciji, Hrvatska (295) vodi nakon četiri serije, ispred Češke (291) i Francuske (290).

U petak će se u streljačkom centru Malakasa u predgrađu Atene održati posljednja, peta serija, a poslijepodne će se održati veliko finale sa šest najboljih strijelaca iz kvalifikacijskog dijela natjecanja.

Hrvatska je do sada samo jednom imala svjetskog prvaka u trapu. Cernogoraz je slavio 2023. u Bakuu, Anton Glasnović ima srebro iz Lime 2013. godine, a njegov brat Josip je bio treći na SP-u Lonatu 2005.

Cernogoraz je bio i olimpijski pobjednik 2012. u Londonu, a Josip Glasnović četiri godine kasnije u Rio de Janeiru.

REZULTATI (4/5):

1. ANTON GLASNOVIĆ (HRV) 100

2. Zoravar Singh Sandhu (Ind) 99

3. JOSIP GLASNOVIĆ (HRV) 99

4. Andres Garcia (Špa) 98

5. Jan Palacky (Češ) 98

6. William Hinton (SAD) 98

7. Rickard Andersson (Šve) 97

8. Clement Bourgue (Fra) 97

9. David Kostelecky (Češ) 97

10. Massimo Fabbrizi (Ita) 97

17. GIOVANNI CERNOGORAZ (HRV) 96...

EKIPNO:

1. HRVATSKA 295

2. Češka 291

3. Francuska 290

4. SAD 289

5. Indija 287

6. Italija 285...