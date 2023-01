Goran Vlaović: Previranja u Dinamu se bojim, puno veći potres u klubu može izazvati nešto drugo

Hrvatska je ostala u svjetskom nogometnom vrhu, potvrdila je to sjajnim rezultatima u 2022. godini u kojoj je naša reprezentacija slavila u Ligi nacija i plasirala se na završni turnir, a onda na Svjetskom prvenstvu u Kataru osvojila broncu. U toj sjajnoj godini Goranu Vlaoviću nije bilo teško odlučiti se za najboljeg hrvatskog nogometaša, bez dvojbi odmah je rekao – Luka Modrić.

Nedostajali su naši navijači

– Nema tu dvojbe, sve to što čovjek radi, ne samo ove nego i posljednjih godina je zadivljujuće. S obzirom na to u kakvoj je formi bio ove godine i u svom klubu, velikom Real Madridu i u našoj reprezentaciji i kako se ponaša na terenu, doista nisam imao dvojbi. Luka je vođa na terenu i, iako ima dobrih igrača, ne samo u Realu nego i u reprezentaciji, on iskače kao najvažnija karika i to pokazuje njegove kvalitete i njegovu vrijednost – kaže nam nekadašnji reprezentativac Goran Vlaović.

Kako biste ocijenili hrvatsku nogometnu 2022.godinu?

– Nema pametovanja, bila je to fantastična godina, imamo u njoj neke od najljepših stvari, a ja ću navesti samo jednu – konačno smo pobijedili i tu Francusku u Ligi nacija, pa Brazil na SP-u, a ostalo je već viđeno. Odlična je to bila godina za reprezentaciju koja je za sobom ostavila odlične rezultate. Sad imamo sljedećeg ljeta final-four Lige nacija, to nam se natjecanje dosad baš i nije činilo nešto posebno važnim, ali nakon ovih sjajnih predstava i mogućnosti da osvojimo to natjecanje, postaje nam zanimljivo.

Kakav je dojam općenito na vas ostavilo Svjetsko prvenstvo u Kataru?

– Bila je jedna negativnost u tom prvenstvu. Bio sam na finalu SP-a 2018. u Rusiji, emocije su me ispunile kad sam vidio tribine ispunjene našim navijačima, to je bilo neopisivo. To je jedino čega nije bilo u Kataru, hrvatski navijač nije si to mogao priuštiti i to mi je najveća negativnost. Ima i nekih drugih stvari kao što su sumnje u pravednost SP-a, ne sjećam se kad se toliko dvojilo je li pobjednik, Argentina, zasluženo osvojio naslov ili nije. I činjenica je da je bilo nekih stvari koje doprinose tim sumnjama, bilo je čudnih pogreška sa sudačke strane, koje nisu bile samo u korist Argentine već i protiv nje, pa bih to ipak više prebacio u zonu pogrešaka, a ne namjere iako šest jedanaesteraca za jednu momčad u sedam utakmica na Svjetskom prvenstvu budi sumnju. Kvaliteta nogometa bila je dobra, ali sve je danas drukčije, danas se sve snima, sve se prati i na nogomet svi gledamo drukčije. Brzo se postaje hit, pa se brzo zaboravi, to je nekakav konzumentski način gledanja nogometa. Sve na brzinu zaboravljamo, to je nekakvo moderno vrijeme, kao da smo izgubili nekakvu nogometnu romantiku. Možda dobivamo previše informacija, i to nam puno krivih i glupih dolazi – veli Vlaović s kojim se valja složiti. Pa svi i danas pamtimo njegov gol Turskoj na Euru u Engleskoj, njegov i Jarnijev gol Nijemcima 1998. u Francuskoj jer o tome se uvijek pričalo, to je tu uvijek u nama koji smo to gledali.

Tko vam je bio najugodnije iznenađenje u našoj reprezentaciji?

– Definitivno Juranović, nisam ja sumnjao u njega, ali kako je odigrao utakmicu protiv Brazila, to je bilo fenomenalno, baš pozitivno iznenađenje. Tko bi mislio da protiv Viniciusa Juniora može tako odigrati, a mislio sam da ćemo baš tu imati naviše problema i da će ga biti teško čuvati, no Jura je to napravio sjajno i još odlično igrao prema naprijed. To je samo kruna tog njegova nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Kakva nam je bila HNL?

– Skoro je na vrhunskoj razini, završetak prošle sezone bio je zanimljiv, imali smo tri-četiri momčadi koje su bile blizu naslova prvaka i to je već pokazatelj da je liga kvalitetna, i to ne zato što je netko loš, nego zato što su se druge momčadi poboljšale, nije više Dinamo jedini koji može osvojiti. To je super jer kvaliteta Dinama je i dalje visoka, to je pokazao i u Europi, a super je što su se i ostali digli, pogotovu Hajduk, Osijek i Rijeka, koliko su mogli.

Transferi mogu oslabiti plave

Kakav nastavak lige ove sezone očekujete?

– Sad je teško govoriti o nastavku jer ne znamo što će biti s momčadima, vidimo potencijalne transfere i to može utjecati na kvalitetu pojedine momčadi. Eto, Hajduk se bio pojačao, a onda proda svojeg mladog igrača (Biuk, nap.a.) koji je trebao napraviti 'bum' u njegovoj momčadi.

Da, i Dinamo je prodao Oršića, spominju se mogući odlasci Livakovića, Petkovića, Šutala. No u Dinamu ima i previranja, borbe za vlast, a s druge strane Ivan Leko došao je na klupu Hajduka, može li sve to donijeti promjene na vrhu, može li Hajduk, iako bodovno zaostaje, ugroziti plave?

– Previranja u Dinamu ne bojim se previše, iako mogu dugoročnije naštetiti, ali puno veće potrese mogu izazvati transferi kao što je taj Oršićev, ili ako se dogodi Livakovićev ili još nečiji. Dolazak Leke je dobra stvar, u Belgiji je radio na visokoj razini. I sam je bivši igrač Hajduka, svakako je dobro da se vratio i on priču oko Hajduka, još podignuti te želje i atmosferu u momčadi. Kao trener je jako važan, ali malo je trenera koji, ako nemaju igrače, mogu nešto napraviti. Ima Hajduk dobru momčad, ali nekako im se u sezoni dosta kompliciralo i s ozljedama. Vidjet ćemo kako će se sve razvijati, iako mislim da Hajduku još fali igračke kvalitete da bi parirao Dinamu – zaključio je elokventni Goran Vlaović.

Prvak Hrvatske i Grčke, tri kupa u tri države

Goran Vlaović rođen je u Novoj Gradiški 7. kolovoza 1972. godine. Bivši je hrvatski reprezentativac koji je postigao prvi pogodak za Hrvatsku na velikom natjecanju (Turskoj na Euru 1996.), za Hrvatsku je odigrao 52 utakmice i postigao 15 pogodaka. U karijeri je igrao za Osijek, Dinamo, Padovu, Valenciju i Panathinaikos. S plavima je osvojio prvenstvo i kup, a kup je osvajao s Valencijom i Panathinaikosom, s kojim je bio i prvak Grčke. U dvije sezone s Dinamom Vlaović je bio najbolji strijelac prvenstva, u sezoni 92./93. postigao je 23 pogotka, a sezonu kasnije bio je najbolji s 29 pogodaka. Nogomet je prestao igrati 2004. godine, karijeru je zaključio u Panathinaikosu.

Vlaovićevih deset

1. Luka Modrić (Real Madrid) 10

2. Mateo Kovačić (Chelsea) 9

3. Joško Gvardiol (RB Leipzig) 8

4. Ivan Perišić (Tottenham) 7

5. Marcelo Brozović (Inter) 6

6. Dominik Livaković (Dinamo) 5

7. Marko Livaja (Hajduk) 4

8. Andrej Kramarić (Hoffenheim) 3

9. Josip Juranović (Celtic) 2

10. Dejan Lovren (Zenit, Lyon) 1