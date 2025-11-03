Naši Portali
WTA FINALE

Anisimova pobijedila Keys i ostavila ju bez šansi za polufinale

WTA Finals - Riyadh
HAMAD I MOHAMMED/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.11.2025.
u 21:30

Keys je vodila 1-0 u setovima i imala 3-1 u drugom setu, ali je Anisimova uspjela okrnuti meč

U susretu 2. kola skupine "Serena Williams" na WTA Finalu u Rijadu, američka tenisačica Amanda Anisimova je pobijedila sunarodnjakinju Madison Keys sa 4-6, 6-3, 6-2.

Četvrta tenisačica svijeta je sedmu tenisačicu svijeta pobijedila za sat i 45 minuta igre ostavši u igri za prolaz u polufinale, dok je Keys ostala bez izgleda za prolaz u polufinale.

Keys je vodila 1-0 u setovima i imala 3-1 u drugom setu, ali je Anisimova uspjela okrnuti meč.

"Sretna sam što sam uspjela preokrenuti stvari u drugom setu. Bio je to vrlo intenzivan meč i borile smo se žestoko," kazala je Anisimova nakon prve pobjede u Rijadu.

Nakon dva kola ima pobjedu i poraz, a za ulazak u polufinale u srijedu će se boriti protiv Ige Šwiatek koja je također, na skoru 1-1.

VEZANI ČLANCI: 

U prvom meču dana kazhstanska tenisačica Jelena Ribakina je ostvarila drugu pobjedu svladavši Šwiatek sa 3-6, 6-1, 6-0.

Ribakina je s dvije pobjede i prije zadnjeg kola osigurala prvo mjesto u skupini.

Ključne riječi
tenis WTA Madison Keys Amanda Anisimova

