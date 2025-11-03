Čilić pobijedio Hassana za drugo kolo ATP Challengera u Helsinkiju

Marin Čilić ovog je tjedna 1. nositelj ATP Challengera u Helsinkiju, nagradnog fonda 181.250 eura, u ponedjeljak je prošao u drugo kolo pobjedom nad Libanoncem Benjaminom Hassanom, 215. tenisačem svijeta – 6.4, 7:5.

Marin je manjih problema u ovom dvoboju imao samo početkom drugog seta kad je Hassan poveo s 3:1, no vrlo brzo je vratio stvari na svoje mjesto.

Ukupno je zabio devet aseva uz 53 posto prvog servisa, a realizirao je tri od osam break-lopti. Sljedeći suparnik bit će mu Talijan Stefano Napolitano, 525. na ATP listi.

Matej Dodig u završnom krugu kvalifikacija pobijedio je Nijemca Marka Topoa sa 6:3, 3:6, 6:3