Anđelo Kvesić: Ovo je trebalo biti moje treće europsko zlato, no suci su mi ga uzeli

U programskom danu finala 60. Prvenstva Europe Anđelo Kvesić nije uspio postati prvakom Starog kontinenta i po treći put. U tom naumu ispriječio mu se aktualni svjetski prvak Mehdi Filali za kojeg se ne može reći da je bio bolji borac u toj velikoj taktičkoj bici ali je očito uživao zrnce više simpatija sudaca. A oni su opet izazvali prijepor i ostavili rep za sobom koji nikako nije dobar za imidž ovog sporta.

Naime, nakon što je veći dio borbe protekao u odmjeravanju snaga i bez bodova, istovremena akcija dogodila se minutu i šest sekundi prije kraja. A televizijska snimka je pokazala da je Anđelo sa svojom rukom (tehnikom za jedan bod) bio brži od Francuza nogom kojem su ipak upisali dva boda i to za blokirani udarac u tijelo.

Nakon toga, dogodilo se još nešto što hrvatskom teškašu nikako nije išlo u prilog. Osim što je sudac u borilištu predugo puštao klinč iz kojeg se ništa nije događalo ali je s tim Filali trošio vrijeme, suci nisu uvažili žalbu Hrvatova trenera Mrzaka za jednu nesuđenu Anđelovu akciju nogom. Štoviše, kaznili su ga opomenom za kontakt koji je uslijedio rukom u glavu nakon prvotne akcije.

Izrazito ljut zbog tih odluka, koje je doživio kao veliku nepravdu, u zoni za zagrijavanje, Anđelo je zario lice u ručnik i zaplakao. A vjerujte, ta gromada od čovjeka, ne plače tek tako već mu se mora dogoditi nešto doista gadno da to izazove tako snažnu emociju kod njega.

- Srebro me ne zanima. Za sebe sam zlatni, bio sam bolji cijeli meč. Čisto su mi suci uzeli pobjedu i zlato, to su vidjele i tribine, a imamo i snimke koje to potvrđuju. Još jednom sramota sudačke organizacije i svih onih koji dopuštaju da se takve stvari događaju u seniorskom europskom finalu. Ipak je ovo naš, život. Treniraš cijeli život, vidiš da si bolji od aktualnog svjetskog prvaka i oni ti uzmzu.

Evo kako je Anđelo opisao sporne situacije:

- Ušao sam prvi, napravio sam bod, i dvije sekunde nakon on pogađa nogom u moj blok i u moju stražnjicu. Ja dobivam jedan bod a on dobiva dva boda za akciju koja je bila nedovoljno precizna. Kasnije u meču, imao sam udarac nogom u tijelu a suci nisu reagirali. Povukli smo žalbu koja se nije ni pogledala nego mi je sudac sudio kontakt. A bilo bi to treće zlato, povijesno, koje nitko nema na Balkanu pa tako niti u Hrvatskoj.

S obzirom da su mu u zoni za zagrijavanje prilazili treneri iz drugih zemalja govoreći da je zakinut zapitali smo ga je li ovo jedna od većih nepravdi koja mu se dogodila u karijeri?

- Možda i najveća. Meni osobno.

Čini se da ga utješiti ne može niti kontinuitet osvajanja medalja?

- Kao što sam rekao, srebro me nikako ne zanima.

Može li ga barem malo utješiti zlato brata Ivana koji je pobijedio Ukrajinca Čobotara uz spektakularnu predstavu i tehničku nadmoć i prekid borbe čak 42 sekunde prije njena predviđenog kraja?

- Može, naravno. No, Ivan je Ivan, ja sam Anđelo. Svi imamo svoje. Ništa ne može vratiti taj meč i ovaj dan. Sretan sam zbog njega a radi ovog što se meni dogodilo sam ljut i razočaran.