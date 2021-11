Hrvati su kraljevi parova: Mektić i Pavić završavaju sezonu kao prvi na svijetu!

Lijepo je biti u jednom trenutku najbolji tenisač svijeta, ili najbolja kombinacija u paru, ali kad se to dogodi na kraju godine, onda to ima posebnu vrijednost. I to se posebno računa. Pa će tako Novak Đoković završiti i ovu godinu na prvome mjestu, bit će mu to sedma godina u karijeri, po čemu se sad “odlijepio” od svoga idola tijekom dječaštva Petea Samprasa koji će ostati na šest godina.

Mate 3. put dio najboljeg para

No, ako je singl pripao Srbinu, Hrvati su kraljevi dubla. Nikola Mektić (32) i Mate Pavić (28) osigurali su naslov najboljeg para godine, i to bez obzira na ono što će se događati na završnom Mastersu osam najboljih parova u Torinu od 14. do 21. studenoga. Njihova prednost ispred Amerikanca Rama i Britanca Salisburyja već je sad nedostižna, pa se tu više ništa ne može promijeniti. Nikola će prvi put sezonu završiti kao dio najjače svjetske kombinacije, dok će Mati ovo biti treći put u karijeri da je polovica najboljeg para: 2018. mu je to pošlo za rukom s Austrijancem Marachom, a lani s Brazilcem Soaresom.

– Iznimno sam sretan i ponosan zbog toga što ćemo Nikola i ja biti najbolji par godine. Meni je ovo treći put, i to s tri različita partnera, ali prvi put sam to postao s Hrvatom, što je uistinu veliko postignuće, kako za nas dvojicu, tako i za hrvatski tenis. Imali smo odličnu godinu i veselim se nastupu na završnom turniru u Torinu. Pokušat ćemo završiti godinu kao što smo je i započeli – kazao je Pavić.

Čestitke našem paru stižu sa svih strana, a nama se čini zanimljivom ona od čelnog čovjeka ATP-a Andree Gaudenzija.

"Čestitamo Nikoli i Mati na iznimnoj sezoni i prvome mjestu, na kojemu će biti i na kraju godine. Početi tako snažno i ostvariti tako velike uspjehe u prvoj zajedničkoj sezoni doista je impresivno. Mogu se doista ponositi tim uspjehom. Radujemo se što ćemo ih gledati i na završnom Mastersu u Torinu", naveo je Gaudenzi u svojoj čestitki.

Pobijedili u 59 mečeva

Nikola i Mate su ove godine osvojili devet turnira (među ostalima i olimpijski u Tokiju, Wimbledon i tri Mastersa 1000 – Miami, Monte Carlo i Rim) te su pobijedili u 59 od 70 zajedničkih mečeva.

Na prvome mjestu igrača parova ovaj je tjedan Nikola Mektić, no i to će se promijeniti: najbolji će na kraju godine biti Mate Pavić, što je Mektić i najavio u našem nedavnom razgovoru.

– Branim završni Masters koji sam lani osvojio s Koolhofom, pa ću tu izgubiti bodove, ili u najboljem slučaju neću dobiti ništa, te će na kraju Mate ipak biti bolji. To je to neko prokletstvo u parovima, postoji i taj pojedinačni renking u kojem zbog jednog turnira ne možete biti prvi, često se to događalo. Dok je u singlu između prvog i drugog velika razlika, nebo i zemlja, u parovima su to minimalne razlike – napomenuo je Mektić.

Mektić je lani s Koolhofom na završnom Mastersu (za osvojeni naslov uz jedan poraz u skupini) zaradio 1300 bodova, dok su Pavić i Soares za dvije pobjede u skupini dobili 400 bodova. E, upravo će ta razlika u (ne)obranjenim bodovima donijeti promjenu na vrhu na ATP listi igrača parova. Paviću će to biti treći dolazak na prijestolje tenisača u dublu, ali prvi put bit će najbolji na kraju godine (2018. je to bio Amerikanac M. Bryan, a lani Kolumbijac Farah).