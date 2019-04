Stranci šokirani neredima u Beogradu: 'Najgore okruženje', 'Nazivali su me majmunom'

Crvena zvezda jučer je bila bolja od Budućnosti u petoj utakmici finala ABA lige s 97:54 i time si je omogućila nastup u prestižnoj Euroligi iduće sezone.

Utakmicu, ali i cijelu seriju, su obilježili neredi i neprijateljsko ozračje i u Beogradu, ali i u Podgorici, a igrači Jasmina Repeše nikako nisu mogli ugroziti Zvezdu u dvorani Aleksandra Mitrovića, popularnom Pioniru.

Jučer je utakmica čak i kasnila sat vremena zbog pljuvanja igrača Budućnosti od strane Delija (navijača Zvezde), ali i bacanja stolica na teren te ulaska huligana na teren.

@ABA_League that was the worst most unprofessional game/environment!! The worst!!