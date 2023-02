Američki stručnjaci ulaze u stožer hrvatske reprezentacije?

Uoči današnjeg odlaska u Švicarsku, gdje reprezentacija u četvrtak igra pretkvalifikacijsku utakmicu za Eurobasket, vršitelj dužnosti izbornika Aleksandar Petrović bio je vrlo optimističan.

- Odradili smo izuzetno kvalitetne treninge jer su igrači koji su bili u sastavu u studenome, sada u puno boljem stanju, kao i oni koji su nam se naknadno pridružili. Jordano je i na treningu šuterski bio sjajan, Filipović na treninzima opravdava poziv i povjerenje, a Buljan je mladi igrač jako zanimljiv reprezentaciji. Svi zajedno u rekordnom smo roku pohvatali stvari koje nas taktički zanimaju. Zapravo, postavili smo 70 posto stvari iz studenoga i dodali tri-četiri nove akcije, setove za šutere, kad su već Jordan, Badžim i Perković u dobroj formi. Rekao bih da je sve to zajedno znatno bolje nego u studenome pa možemo očekivati dobre stvari.

Mavra s 28 najstariji

S obzirom na to da je vremena jako malo, već prvi dan održana su dva treninga.

- U ponedjeljak smo imali dva bandažiranja, dakle dva treninga s kontaktom, što je malo neuobičajeno, ali kad nemate vremena onda morate i tako raditi. Već smo se naviknuli na tako kratke pripreme je smo već šest godina u tim takozvanim kvalifikacijskim prozorima, a stvar nam za ove dvije utakmice olakšava to što nas je puno iz onog jesenskog dijela - kaže kapetan Dominik Mavra, svjestan da su davno prošla vremena kada je hrvatska reprezentacija u zemlje poput Švicarske išla kao na izlet.

- Nemamo više pravo ni za jednog suparnika reći da nam neće biti problem, no bitno je da smo napokon podvukli crtu i odlučili se za mlađe igrače koji će s godinama biti samo bolji.

A u toj mladoj momčadi najstariji je upravo 28-godišnji Mavra.

- Nestvarnim mi se čini da sam ja s 28 godina najstariji igrač reprezentacije. I meni je to vrlo čudno, no moramo na to gledati kao na novi početak i krenuti drugim smjerom. Čak ne trebamo toliko ni gledati na utakmice sa Švicarskom i Austrijom, nego na ono što nas čeka u godinama koje su pred nama.

A u Fribourgu će ih dočekati reprezentacija željna još jednog velikog skalpa, a Srbiji ga je već skinula.

- Ljetos s njima nismo imali problema, ali smo tada bili u jačem sastavu, imali smo NBA igrače i Simona. Švicarci igraju prilično opušteno, neobvezno, i baš zato moramo biti usredotočeni.

Itekako, jer Hrvatska će sada imati samo trojicu igrača (Mavra, Perković, Prkačin) koji su igrali za sastav koji je u Opatiji pobijedio Švicarsku s 84:53.

- I sad smo favoriti, ali nisu više takva vremena da bismo mogli reći da se idemo prošetati, a nemamo ni takav sastav.

Ni Petrović se ne zanosi statusom favorita:

- Švicarska je u prošlom kolu u gostima na poluvremenu vodila protiv Poljske 48:43. Ovaj put bi mogla biti jača u odnosu na prvu utakmicu jer su pozvala Mlađana, a Roberto Kovač sada za Švicarsku igra puno bolje nego što je svojedobno igrao za Cibonu.

Ipak, Petrović računa na sljedeće:

- Moramo produljiti obveznu igru na svih 40 minuta, a govorim o kvalitetnoj obrani i napadačkoj i obrambenoj tranziciji. Protiv Poljske smo u tome pali između 29. i 34. minute i u tom razdoblju smo zbog pogrešaka primili četiri trice. Sada moramo biti strpljivi i čekati da nam taj obvezni dio igre donese dva parcijala sa po 10 koševa prednosti.

Očekujući novog izbornika

A nama preostaje da čekamo novog izbornika jer je Petrović najavio da bi mu ovo trebale biti posljednje trenerske utakmice u karijeri, uz ogradu "nikad ne reci nikad". U to je ime i najavio:

- U ožujku nastavit ću razgovore s kandidatima za izbornika i moglo bi se dogoditi da Upravnom odboru HKS-a predložim dva kandidata. Jednog našeg trenera s hrvatskim stručnim stožerom i drugog, također našeg, ali s internacionalnim stručnim stožerom. Recimo, s pomoćnim trenerom koji je jedan od vrhunskih trenera iz američke sveučilišne košarke.

Štoviše, u tom stožeru, neslužbeno saznajemo, ne bi bio samo taj trener iz samoga vrha nego bi i glavni skaut bio Amerikanac, a kondicijski trener bio bi stručnjak s iskustvom rada u NBA ligi.

Bude li tome tako, pred vodstvom HKS-a bit će doista odgovorna odluka. Gjergja, Sesar ili netko treći s američkim zaleđem, pri čemu bi za izborničke eksperimente kakvih je bilo nakon 2016. prostor bio sve suženiji...

