'Ako te strah da osvojiš prvenstvo, nemoj igrati nogomet! Dinamo? Nikad nije bio gori...'

Najprije, na Rijekinu sezonu osvrnuo se njezin bivši stoperski as Saša Peršon, koji je igrao i za Dinamo i za Hajduk, ali i za hrvatsku reprezentaciju.

- Vjerujem da nitko nije na početku sezone, a pogotovo na polusezoni, očekivao da će Rijeka biti u situaciji da se do samog kraja bori za prvo mjesto. Uz brojne odlaske glavnih igrača, a i trenera Željka Sopića uspjela se uključiti u borbu za prvo mjesto. Prije početka sezone su svi vidjeli Dinamo, i eventualno Hajduk u borbi za vrh. Kako je sezona išla, Rijeka je držala korak i kontinuitet, i cijelo vrijeme bila na vrhu ili pri vrhu. Naravno da je teško držati taj korak, a to pokazuje činjenica da su sada zapravo sve tri momčadi van forme, da nijedna zasad u ovoj završnoj fazi nije pokazala šampionski nogomet. Dinamo igra toplo-hladno, Hajduk igra nedefinirano, a Rijeci se u zadnjih mjesec dana uvukla nervoza. Svi su u ovom trenutku daleko od momčadi koja izgleda kao prvak - rekao je Peršon, te najavio završni sprint:

- Kad gledamo raspored na papiru, rekao bih da Rijeka ima lakšu situaciju nego Dinamo i Hajduk. Igra protiv Gorice koja je gotovo pa osigurala ostanak i sa Šibenikom koji je jednom nogom van lige, a može dosta profitirati i rezultatom iz utakmice Hajduk - Dinamo, jer ako u toj utakmici bude neodlučeno, Rijeka može pobjeći i Hajduku i Dinamu. Vjerujem da je Rijeka izvukla pouke iz malih utakmica u kojima je gubila bodove i da će tu potegnuti svoj korak do prvog mjesta. Rijeci nije mač nad glavom da mora biti prvak, sama činjenica da je prva četiri kola prije kraja je veliki rezultat.

Kako na Rijekine šanse gleda Damir Milinović?

- Bez obzira na poraze od Istre 1961, Osijeka i Dinama, Rijeka i dalje ima dobre, velike šanse postati prvak. Znamo da sad slijedi derbi Hajduk – Dinamo, u kojemu bi Rijeci najviše odgovarao remi, a da ona pobijedi Goricu, tako da opet pobjegne konkurenciji. Rijeka je do sada prezentirala dobar nogomet, ima momčad bez zvijezda, radnu, složnu momčad koja je djelovala odlično na terenu. Sada je ona malo posustala, ali nije joj se dogodilo ništa lošega. To je normalan proces, da momčad u jednoj fazi sezone zapadne u krizu, ali vjerujem da je Rijeka dovoljno snažna da se iz nje izdigne. I neka gleda samo sebe i neka ne razmišlja previše o suparnicima; da pobijedi svaku utakmicu i onda će biti prvak.

Je li Rijekina momčad fizički potrošena?

- Nije momčad potrošena, nego ima možda "kratku" klupu. Pa onda kad nema Majstorovića ili Radeljića, onda nastaju veliki problemi u obrani. Isto tako, kada nema Fruka, teško je u ofenzivnom dijelu nešto iskombinirati. Međutim, Rijeka sad igra s Goricom i ako želi biti prvak, onda tu utakmicu jednostavno mora dobiti – ističe Milinović i dodaje:

- Dinamo se nije možda dignuo u smislu kvalitete igre, ali Dinamo je dobio veliko pojačanje u Zvonimiru Bobanu, koji će napraviti sve da Dinamo bude prvak. Samo na spomen Bobanovog imena, Dinamovi igrači moraju drugačije razmišljati. Bobanova pojava sigurno momčadi daje psihološku stabilnost. On će sigurno uvesti reda u svlačionici, a i igrači – ako na ljeto žele ostati u Dinamu – moraju početi igrati puno bolje.

Tko je Rijeci veći konkurent?

- Ako Dinamo pobijedi u Splitu, ne samo da će postati najveći konkurent Rijeci, nego je onda velika mogućnost da će i osvojiti prvenstvo. Isto tako, ako Hajduk uzme bod ili pobijedi, onda on postaje glavni konkurent. Niti jedna momčad ne igra bajni nogomet, ali konačni cilj opravdava sredstvo. Svaka od njih ima neke svoje kvalitete i unutrašnje rezerve.

Jeste li pomalo razočarani što Rijeka već nije osigurala značajnu prednost?

- Svi koji volimo Rijeku malo smo razočarani što Rijeka već nema nedostižnu prednost. U prošlom kolu bila je prilika za odlijepiti se, no dogodio se poraz od Osijeka, i sad se Rijeka dovela u nezgodnu situaciju, ali ne i bezizlaznu. Svi još uvijek vjerujemo da će Rijeka biti prvak. Sada je teže nego prije kolo-dva, ali nadam se da će ipak smoći dovoljno snage za prvi proći kroz cilj – zaključio je Milinović.

18.03.2023., Zagreb - 22. kolo SuperSport Prva NL, NK Dubrava Tim kabel - NK Rudes. Damir Milinovic Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hajdukov proslavljeni bivši stoper s dva naslova prvaka Hrvatske, Mato Neretljak, smatra kako je Hajduk ove sezone propustio veliku priliku.

- Hajduk je već mogao imati naslov u svojim rukama, ali previše je toga propustio, pogotovo u ove zadnje četiri utakmice. Dinamo nikad nije bio lošiji i opet dolazimo do toga da je Hajduk sam sebe "ubio", ali ponovno ima šansu postati prvak. Ako dobije Dinamo u derbiju, postaje glavni favorit jer mu i Rijeka dolazi na Poljud. Puno toga će ovisiti o ovom kolu - rekao je Neretljak, pa se osvrnuo na temu famoznog pritiska:

- Ako te strah pritiska, onda nemoj igrati profesionalni nogomet, pogotovo ako si igrač Hajduka i redovito igraš pred 20-30 tisuća navijača na Poljudu. Igrači Hajduka moraju biti spremni na to. Nije toliko stvar pritiska. Hajduk jednostavno ne igra kako treba, ne igra napadački, ne igra za gol više. Međutim, Hajduk je i dalje u vrhu radi lošeg Dinama i Rijeke. Mora se reći da je Rijeka, uz to da joj je otišlo puno igrača, napravila više i od Dinama i od Hajduka budući da je i u finalu Kupa. Od ta tri kluba jedino Rijeci može ići plus za ovu sezonu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Međutim, prema Neretljaku još uvijek postoji nada za Hajduk.

- Hajduk ima dvije utakmice kući protiv izravnih rivala i ako ne može pobijediti u tim utakmicama, onda ni ne treba biti prvi. Sve ovo što su pogriješili može pasti u vodu ako se protiv Dinama, Gorice, Rijeke i Šibenika resetiraju, spase sezonu i nakon dugih 20 godina u Split dovedu naslov prvaka - istaknuo je Neretljak, danas trener Zvijezde iz Gradačca.

Hajdukova legenda, Imoćanin Ivan Iko Buljan, poprilično je razočaran prezentacijama bijelih.

- Hajduk jako loše igra; ne morate biti stručnjak da biste to zaključili, to vidi i najobičniji navijač. U čemu je Hajdukov problem, ja to ne znam. Da bih znao uzroke, morao bih imati informacije stanja "iznutra"; kako se radi, kako se trenira, kako komunicira... Međutim, to što Hajdukovi igrači pokazuju – to je ispod svake razine. I to ne bi trebalo imati veze s Hajdukom – kaže Buljan bez dlake na jeziku.

Znači li to da niste optimist oko osvajanja titule?

- Ne, to ne znači da nisam optimist, ali posljednji Hajdukovi nastupi ne garantiraju da će biti puno bolje. Ipak mislim da će se bitka za titulu voditi do posljednjeg kola. Nije dobro da jedna momčad toliko ovisi o jednom igraču, kao što je to slučaj s Livajom u Hajduku. Što ako se on razboli, ili teže ozlijedi pa ga nema mjesecima? Znači li to da onda treba rasformirati momčad? Dakle, i drugi igrači moraju dati svoj doprinos i dignuti razinu svoje forme. A, ovo do sada – neka mi oproste – to nije za gledati.

Foto: SINISA HANCIC

Ispada da su najveća Hajdukova snaga navijači?

- Jedino u čemu je Hajduk ispred konkurencije, to su navijači. Pa Hajduk svaki put kada igra doma ima na tribinama navijača više nego svi ostali zajedno. Nevjerojatno je kakve Hajduk navijače ima! Ali ti navijači ne zaslužuju tako loše predstave i normalno da su ogorčeni, ljutiti sasvim opravdano. Na žalost, ne vjerujem da navijanje i podrška s tribina može imati toliki utjecaj da momčad bude puno bolja na terenu – zaključio je Buljan.

Kako dosad ocijeniti ovu sezonu Dinama, upitali smo bivšeg veznjaka Dinama Edina Mujčina, koji je u plavom dresu proveo čak devet godina svoje igračke karijere te osvojio šest naslova prvaka u HNL-u.

- Sezona za Dinamo nije uspješna, pogotovo što se tiče hrvatske lige. Za Europu čak možemo reći da je bilo vrlo dobro, pa i odlično. Ali što se tiče prvenstva, vjerujem da nitko nije zadovoljan, i zbog svih ovih turbulencija u klubu. Toliko smjena u tako velikom klubu kao što je Dinamo se ne bi smjelo događati. Baš me Dinamo razočarao. Možeš ti nekad i izgubiti utakmice kad promašiš puno prilika, kad neće lopta u gol, ali ja nisam vidio Dinamo koji pritišće protivnika i niže prilike, pogotovo u ovom proljetnom dijelu. Jednostavno momčad izgleda loše. Zasad sezonu smatram neuspješnom, mada se već u derbiju sve to može okrenuti na Dinamov mlin. Sve će se te turbulencije zaboraviti ako Dinamo dođe do naslova – kaže Mujčin.

Postoji netko tko vas je u Dinamu ove sezone pozitivno iznenadio?

- Jedino bih možda izdvojio Luku Stojkovića kao neku pozitivnu točku. Vrlo brzo je došao u formu, možda i prebrzo da bi bio nositelj Dinamove igre, ali eto on me ugodno iznenadio.

Kome dajete prednost u završnom troboju?

- Poslije poraza protiv Gorice već sam mislio da je Dinamo otpao iz igre za naslov, ali su mu protivnici sa svojim lošim nastupima dali priliku. Dinamo je puno više naviknuo na ove velike pritiske od svojih konkurenata. Rijeka je sa svojim kadrom napravila više nego što je i sama očekivala, a Hajduku je taj pritisak ogroman jer su očekivanja jako velika, i još uz to godinama nije bio ovako blizu naslovu, da u zadnje četiri utakmice odlučuje sam o svojoj sudbini. Vjerujem da Dinamo i Hajduk imaju puno veći pritisak nego Rijeka, a Dinamo se s tim pritiskom nosi bolje od Hajduka. Do kraja prvenstva zbog te psihološke strane dajem malu prednost Dinamu - podcrtao je Mujčin.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Luis Ibanez smatra kako je Dinamo favorit završnice prvenstva.

- Dinamo još nije stekao dominantnost koju je oduvijek imao, da se vidi razlika između Dinama i ostalih momčadi u ligi. Očito je da se liga u međuvremenu ujednačila i da više nema onih velikih razlika u kvaliteti, na primjer između Dinama i Varaždina. Danas svaka momčad dobro igra, bori se, puno trči, moguće je da je liga ojačala, pa onda i Dinamovi suparnici pružaju sve jači i jači otpor – kaže Lucho pa nastavlja:

- Nisam očekivao da će Dinamo imati ovako tešku sezonu, a istodobno sam uvjeren kako će Dinamo biti prvak. Zato što ima dvije dobre momčadi za HNL. E sad, zašto već nije prvak? Zato što je Dinamo previše mijenjao trenere u zadnje tri godine – to je najveći problem. Dinamu je potreban trener koji bi imao dulji kontinuitet, da radi u miru, a ne da ga se propitkuje nakon dva poraza, i da nakon trećeg dobije "pedalu".

Može li u završnici značajno unaprijediti Dinamova izvedba?

- To sad više nije stvar izvedbe, nego karaktera momčadi, liderstva igrača. A Dinamo to posjeduje. Još kada je zaostajao osam bodova, govorio sam da će Dinamo biti prvak, pa i sada stojim iza toga.

Tko je opasniji konkurent?

- Najveći konkurent Dinamu bit će Rijeka, koja igra kod kuće jako dobar nogomet. Izgubila je dva-tri bitna igrača, ali je dovela kvalitetnoga Čopa, a Fruk je eksplodirao. Gdje god ga staviš, on igra dobro.

Pogled prema derbiju Hajduk – Dinamo?

- Igrao sam puno derbija. Nema ljepšega osjećaja; oni očekuju pobjedu, žive za nju, a ti ih na Poljudu pobijediš. To je najveći motiv kojega Dinamov igrač može imati. Ne samo zato što te ta pobjeda drži u igri za prvo mjesto, nego zato što ti pobjeda u derbiju na Poljudu - i još ako zabiješ gol kao što se meni dogodilo – onda imaš uspomenu za cijeli život.