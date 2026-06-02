U 76. GODINI

Preminuo Andrej Baša, dugogodišnji direktor MIK-a i autor brojnih domaćih hitova

Andrej Baša
Foto: Goran Kovacčić/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Hina
02.06.2026.
u 09:43

Preminuo je Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera (MIK), ostavivši iza sebe više od pet desetljeća rada na glazbenoj i festivalskoj sceni. Baša je preminuo u 76. godini života, ostavivši iza sebe golemo glazbeno nasljeđe i generacije izvođača s kojima je surađivao, objavio je HRT.

Andrej Baša je kao skladatelj, aranžer, producent i organizator obilježio desetljeća domaće festivalske scene, a posebno festival Melodije Istre i Kvarnera. S MIK-om je bio povezan tijekom gotovo cijelog profesionalnog života, obavljajući različite uloge – od autora, izvođača i dirigenta do organizatora, da bi od 1993. godine postao njegov umjetnički ravnatelj i direktor.

Rođen je 10. veljače 1950. godine u Ljubljani, a život i karijeru vezao je uz Rijeku. Diplomirao je na Akademiji za glazbu u Ljubljani, svirao klavijature te bio član legendarne riječke grupe 777. Tijekom bogate karijere surađivao je s brojnim poznatim hrvatskim izvođačima, a prema ranijim podacima, autor je više od 850 skladbi. Kao aranžer, producent i instrumentalist sudjelovao je na više od dvije tisuće glazbenih projekata.

Osim rada na MIK-u, vodio je riječki tonski studio AB i diskografsku kuću Melody. Bio je i umjetnički direktor Hrvatskog dječjeg festivala te festivala mladih u New Yorku. Do posljednjih dana aktivno je sudjelovao u pripremama ovogodišnjeg izdanja MIK-a.
Baša je svoj posljednji intervju za Večernji list dao krajem siječnja, kada je najavio koncert grupe 777 u Rijeci.

- Pjesme kao što su Ne idi Gorane i Srce od papira osvojile su nagrade za najizvođenije pjesme između dva Zagrebfesta, trostruka pobjeda na Splitu s pjesmom Serenada i mandoline u izvođenju Kiće Slabinca i Grupe 777, Don't ever cry, u izvedbi grupe Put, prve predstavnice Hrvatske na Eurosongu 1993 gdje sam kao koautor (s Đorđem Novkovićem) nastupio kao i dirigent ( u to vrijeme orkestri su išli u živo). Teško je izdvojiti samo jedan trenutak, jer sve se događalo u kontinuitetu. Najbolju sliku odražavaju komentari na YouTube kanalu uz sve snimke Grupe 777. Uz stare pjesme česti su komentari kako upravo taj tip glazbe fali u našem radio eteru, a uz nove idu oduševljeni komentari, prije svega o kvaliteti pjesama, a zatim i o podršci, rekao je tada. 

