Emma Corrin

Zvijezda serije "Kruna" objavila da je rodno neutralna i oduševila obožavatelje

Mlada britanska glumica Emma Corrin (25), zvijezda Netflixove serije "Kruna" u kojoj je utjelovila lik mlade princeze Diane krenula je na putovanje puno preokreta i promjena. Naime, glumica je još jedna u nizu slavnih osoba koja je objavila svoj rodno neutralni status, pa tako uz zamjenicu "she" (ona), sada koristi i zamjenicu "they" (oni i one)