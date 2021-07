Neprepoznatljiva 'Otimačica' pozirala u preuskom bodiju, pratitelji oduševljeni: 'Ti si čudo'

Venezuelanska glumica hrvatskih korijena, Gabriela Spanic (47) na Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj pozira u uskom bodiju koji je jedva zadržao njezine bujne obline.

Gabrielu publika najviše pamti po ulozi u telenoveli "Otimačica", koja se prikazivala tijekom 90-ih kada je glumica bila na vrhuncu slave. U to vrijeme bila je u posjetu Hrvatskoj i nije skrivala ponos što ima hrvatske korijene, no od tada glumica je neprepoznatljiva, a fanovi su uvjereni da je to zbog mnogobrojnih estetskih operacija

U to se možemo uvjeriti i na posljednjoj fotografiji koju je objavila, a osim bujnih oblina i preuskog bodija u fokusu je i njezino deformirano lice koje nije ni blizu prirodnoj ljepoti s početka karijere, no obožavatelji joj se svejedno dive pa su joj ispod objave napisali brojne komplimente.

Foto: Instagram/ gabyspanictv

"Diva", "Ljepotica", "Ti si čudo", Naša kraljica", samo su neki.

Podsjetimo, Gabrielina majka je iz Venezuele, a otac joj je s roditeljima emigrirao iz Hrvatske u Venezuelu, 1947. godine. U Hrvatskoj ima rođake u Šibeniku, a našu je zemlju posjetila prije nekoliko godina.

