FOTO Vruće! Nives Celzijus pozirala u bikiniju, posebno naglasila guzu, ali se i našalila

Pjevačica, spisateljica, glumica i influencerica Nives Celzijus zna kako privući pozornost, a njezina najnovija objava na Instagramu to i dokazuje. Nives je na svojem Instagram profilu podijelila video nakon kupanja. U ljubičastom bikiniju i s mokrom kosom, pozirala je na svojoj terasi te naglasila svoje obline. Snimka je nastala u refleksiji prozora, a ona je poručila: "Mislim da je vrijeme da operem prozore...".

Foto: Screenshot

Podsjetimo, nedavno je u kratkom, ali dojmljivom videu, Nives je najavila izlazak svoje nove pjesme na način koji je malo koga ostavio ravnodušnim. Odjevena u pripijenu, sjajnu crnu haljinu koja podsjeća na lateks i s velikim mačkastim naočalama, Nives u slow-motionu senzualno prska bijeli sprej po sebi, dok u pozadini svira ritmična pop-folk melodija.

Video je snimljen na balkonu u Zagrebu, a cijela atmosfera odiše ljetnom provokativnošću. "U iščekivanju nove pjesme... #bestijalno", kratko je napisala u opisu, otkrivši time i naziv pjesme koja bi, sudeći prema najavi, mogla postati novi ljetni hit. Zvuk pjesme je energičan, a na kraju isječka čuje se i kako Nives pjeva ključnu riječ - "bestijalno".

Ova najava dolazi u vrijeme kada je Nives iznimno aktivna. Iako je njezina karijera u punom jeku, mediji su se nedavno bavili i njezinim privatnim životom, posebice kada se s bivšim suprugom Dinom Drpićem i njegovom novom partnericom pojavila na maturalnoj večeri njihove kćeri Taishe, pokazavši da su i dalje u sjajnim odnosima.

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala lavinu komentara. Dok su joj brojni pratitelji uputili komplimente i emotikone vatre i srca, hvaleći njezin izgled riječima poput "prelijepa", neki su bili i duhoviti. "Neki dobar protiv komaraca sprej", napisao je jedan pratitelj, na što se nadovezao drugi s pitanjem: "Kaj te komarci napadaju?". Bilo je i onih direktnijih koji nisu skrivali svoje oduševljenje, ostavljajući lascivne poruke.

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*dijelom uz pomoć AI-a