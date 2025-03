Zvijezda Kumova ispričala zanimljivu anegdotu sa suprugom: 'Uspjeli smo se i posvađati'

Omiljena serija u Hrvata Kumovi ističe se velikom glumačkom postavom koju čini i Ecija Ojdanić. Ecija glumi Mirjanu koja je postala i zvijezda ove serije, a glumica je često aktivna i na društvenim mrežama gdje dijeli fotografije iz svog svakodnevnog života. U slobodno vrijeme Ecija se bavi trčanjem te na društvenim mrežama često dijeli svoje uspjehe. Ovoga puta je ispričala da ju je suprug Robert Orhel tijekom utrke - samo živcirao. "Mali dnevnik s Polojske utrke. I podsjetnik da muža ne trebam zvati da mi bude podrška, koja je itekako potrebna, već samo za zabavu, koja me tijekom utrke samo živcirala", započela je Ecija Ojdanić objavu i nastavila: "Uspjeli smo se i posvađati oko 42-og kilometra. Sreća njegova da je sve prošlo dobro. Inače se ne bih sad slatko smijala gledajući ovu objavu, a ni on", zaključila je.

Podsjetimo, Ecija se javila i prije nekoliko dana te tada otkrila detalje o ovoj utrci. Tada se na Instagramu pohvalila da je za vikend istrčala Polojsku utrku u Slavonskom Brodu, dugu 50 kilometara. "Vi nećete trčati, je li tako?" - pitao me ljubazni vlasnik pansiona, koji je osobno, s bombonijerom, dočekao svoju omiljenu glumicu. "Naravno da ću trčati", odgovorila sam. "Pa kako? Mislio sam da samo sportaši trče", iznenadio se on. Zbog toga sam još ponosnija na sebe", napisala je 50-godišnja glumica na Instagramu.

"Utrpati u raspored između snimanja, predstava, isporuke ručkova ozbiljne treninge da bih uspjela istrčati 50 km za 4:09, u tempu 4:56, i ostati državna rekorderka u kategoriji 50+, najbolja u Hrvatskoj, s trećim rezultatom na cijelom svijetu - i to prehlađena! Zato sam još ponosnija jer nisam dopustila prehladi da me slomi. Već sam ja slomila nju", dodala je.

Ecija često dijeli svoj strast za trčanjem s pratiteljima. Jednom prilikom glumica se pohvalila još jednim velikim sportskim uspjehom, a time se pohvalila ia na Instagramu. Naime, Ecija se javila s maratona održanog u Bratislavi. - Kakva nedjelja! Ne bih se sama na sebe kladila da će ovako završiti! Najkraće, veni, vidi, vici! Bratislava, po treći put! Usprkos savjetima raznih ljudi, i stručnih, a i emotivno angažiranih, koji su svi u glas vikali, ne, ne.. trči half, nemoj maraton, ostani kući, nemoj ništa trčati.. Imala si svojih pet minuta na Poloju.. - započela je objavu u kojoj je istaknula snimku s utrke.

- Imala sam neki svoj unutarnji glas, motiv, želju, poriv, da se vratim na 'mjesto zločina', i dam sve od sebe... Prošlu godinu drugo mjesto u kategoriji platila sam rupruturom zadnje lože - otkrila je, pa objasnila zašto se sada odvažila na ovu utrku:

- Vratila sam se načeta nakon otrčane prve ultre u životu ... Trener, fizioterapeut, kolege, muž, djeca, svi su govorili, svi uglas viču: "Ne luduj", ali odlučila sam slušati svoj unutarnji glas, i eto ga! Osamnaesta od žena sveukupno, prva u kategoriji, i PB, tj, personal best, i to čak za šest minuta! Say no more!' - zaključila je te dobila mnogo čestitki u komentarima.

Prije toga se pohvalila još jednim uspjehom. - Deveta na državnom prvenstvu Hrvatske u ultramaratonu, dionica 50 km, s vremenom 4:08! Prosječni pace 4:56! Osjećam se, ne kao kneginja Hrvatske, već kao kraljica svita! Dan kad sam postala prava trkačica, kako kaže trener nad trenerima, Dragan Janković. ''Od danas ti je gluma ono što radiš između treninga da platiš račune''... Nije baš do kraja tako, ali da jednakom strašću volim i glumu i trčanje, to je istina - napisala je simpatična Drnišanka pa nastavila: - Tri mjeseca ozbiljnih priprema između mora predstava i putovanja kapitaliziralo se u ovoj utrci je koja je odisala osjećajem lakoće, pomicanjem osobnih granica, rušenjem svih rekorda. Prosječni tempo 4:57, kontinuiran ritam čak sam i ubrzala pred kraj... Srušila sam svoj PB (personal best) u maratonu za 4 minute, unutar utrke od 50 km! Oprostite na ovom hvalisanju, ali zaista je opravdano! Letim 2 metra iznad zemlje! Disciplina, kontrola, odricanje, treninzi, donijeli su mi ovaj fantastičan osjećaj pobjede nad samom sobom. U pedesetoj godini rušim sve svoje osobne rekorde! Neprocjenjivo! Ljudi, ništa nije nemoguće, i ništa nije nedostižno! - zaključila je Ojdanić.

