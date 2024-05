Zvijezda Krune o aferi s 20 godina mlađom kolegicom: 'Supruga i ja se sad šalimo s tim'

Zvijezda serije "Kruna", glumac Dominic West (54) osvrnuo se na jedno od najtežih razdoblja u životu svoje obitelji. U intervjuu za The Sunday Times, West je govorio o tome kako su se on i njegova supruga, krajobrazna dizajnerica Catherine Fitzgerald, nosili s medijskom burom koja je nastala nakon što je fotografiran kako ljubi svoju kolegicu Lily James (35) 2020. godine. - Oklijevam govoriti u ime svoje žene jer je očito bilo užasno, posebno za nju - rekao je West na pitanje ima li dobrih stvari u njegovom "trenutku sramote". "Ali ponekad se šalimo s tim", dodao je. West se prisjetio kako su njih dvoje pronašli humor u novinskim izvještajima koji su pratili svaki njihov korak, rekavši da su "prikazivali ​​zajedništvo" svaki put kad bi izašli.

- Čak i ako smo samo tražili parking ili bilo što, čak i ako to ne može biti dalje od istine. I tako, kada izađemo, nekako kažemo: 'Hoćemo li pokazati zajedništvo?' - rekao je West, koji je incident nazvao "apsurdnom situacijom".

. Bilo je to jako stresno za moju suprugu i djecu, ali bilo je i lakših trenutaka. To je bilo najbolje što je proizašlo iz toga, stvarno - zaključio je glumac.

Naime, par je bio u braku deset godina u vrijeme kada je on viđen u Rimu kako se ljubi s Lily James, svojom kolegicom iz BBC-jeve miniserije "The Pursuit of Love", a Daily Mail je čak izvijestio da West na fotografijama ne nosi svoj vjenčani prsten. Nekoliko dana nakon što su fotografije objavljene, West i Fitzgerald, koji zajedno imaju troje djece, javno su pokazali zajedništvo pozirajući novinarima i ljubeći se ispred svoje kuće u Londonu. Također su predali paparazzima potpisanu i rukom napisanu poruku na kojoj je pisalo: "Naš brak je jak i još uvijek smo puno zajedno. Hvala."

James je, pak, odbila javno govoriti o incidentu kada su je novinari upitali o tome. "Ah, nisam baš voljna razgovarati o tome. Ima puno toga za reći, ali ne sada, bojim se", rekla je za The Guardian 2021.

Dodajmo da West u popularnoj seriji glumi jednu od glavnih uloga i to princa Charlesa tijekom najburnijeg razdoblja- onoga kada se princ i princeza razvode i Diana stradava.

