Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
LILY COLLINS

Zvijezda 'Emily u Parizu' šokirala izgledom, fanovi u panici: 'Molim te, potraži pomoć'

Emily in Paris in Venice on August 16, 2025
Foto: Matteo Chinellato
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
19.09.2025.
u 21:00

Fotografije koje su se munjevito proširile društvenim mrežama otkrile su, prema mišljenju mnogih, "bolno mršavu" figuru, s vidljivim rebrima i kralježnicom, što je izazvalo duboku zabrinutost njezinih obožavatelja i vratilo u fokus njezinu dugogodišnju i javno dokumentiranu borbu s poremećajima prehrane

Glavna zvijezda Netflixove hit serije "Emily u Parizu", Lily Collins, pojavila se na reviji brenda Calvin Klein tijekom Tjedna mode u New Yorku i ostavila publiku bez daha, ali ne na način na koji je modni svijet navikao. Odjevena u dvodijelni komplet sa šljokicama koji je otkrivao njezin trbuh i leđa, 36-godišnja glumica nije potaknula razgovore o modi, već o svojem zdravlju. Fotografije koje su se munjevito proširile društvenim mrežama otkrile su, prema mišljenju mnogih, "bolno mršavu" figuru, s vidljivim rebrima i kralježnicom, što je izazvalo duboku zabrinutost njezinih obožavatelja i vratilo u fokus njezinu dugogodišnju i javno dokumentiranu borbu s poremećajima prehrane. Bio je to, kako su neki mediji opisali, uznemirujući trenutak koji podsjeća na mračna vremena s početka 2000-ih, kada su mediji i javnost nemilosrdno secirali tijela mladih zvijezda.

Celebs at the Calvin Klein Fashion Show
Lily Collins arrives at the Calvin Klein show during the fashion week in New York on September 12, 2025. Photo by Charles Guerin/ABACAPRESS.COM Photo: Guerin Charles/ABACA/ABACA
Foto: Guerin Charles/ABACA/ABACA

Reakcije na društvenim mrežama bile su neposredne i ispunjene panikom. Umjesto pohvala za modni odabir, komentari su se pretvorili u apele za pomoć. "Neka joj netko da cheeseburger", "Imam osjećaj da će se slomiti napola, bez mržnje, samo s ljubavlju", "Lily... Pojedi nešto!", "Molim te, Lily, ozbiljno, potraži pomoć", samo su neki od stotina komentara koji su preplavili internet. Dok su neki branili glumicu ističući da nitko nema pravo komentirati tuđe tijelo, prevladavajući osjećaj bio je iskrena briga za ženu koja je hrabro progovorila o svojim najmračnijim trenucima. Njezina otvorenost o anoreksiji i bulimiji učinila je ovu situaciju još kompleksnijom, jer publika nije promatrala samo mršavu slavnu osobu, već osobu za koju znaju da je vodila tešku bitku s istim demonima.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge
Emily in Paris in Venice on August 16, 2025
1/21

Ta bitka detaljno je opisana u njezinim memoarima iz 2017. godine, "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me". U knjizi je otkrila kako je kao 16-godišnjakinja, nakon razvoda svog slavnog oca Phila Collinsa, počela s prekomjernim vježbanjem i korištenjem laksativa kako bi smršavjela, što ju je odvelo u ralje anoreksije i bulimije. Posljedice su bile zastrašujuće. "Između gladovanja, tableta za dijetu, laksativa i povraćanja, ne samo da sam izgubila svu energiju, već se moje tijelo počelo gasiti", napisala je. "Menstruacija mi je stala na nekoliko godina i bila sam prestravljena da sam uništila svoje šanse da imam djecu. Kosa i nokti postali su mi lomljivi, grlo me peklo, a jednjak bolio."

Ironično, samo tjedan dana nakon što je završila poglavlje o svom iskustvu, ponuđena joj je uloga u Netflixovom filmu "To the Bone" (2017.), gdje je glumila djevojku koja se bori s anoreksijom. Iako se s ulogom duboko povezala, odluka da za nju namjerno izgubi oko 9 kilograma, čak i pod liječničkim nadzorom, djelovala je kao nevjerojatno rizičan potez. Film je bio podvrgnut kritici zbog potencijalnog glamuriziranja bolesti, a scene iz filma gotovo su odmah počele kružiti pro-ana web stranicama, gdje se djevojke međusobno potiču na opasno mršavljenje. Dok su neki mediji odgovorno postavljali pitanje koliko takva uloga može biti okidač za nekoga tko se oporavlja, drugi su bili potpuno neodgovorni, objavljujući naslove poput: "Lily Collins: 'Kako sam pobijedila svoj poremećaj prehrane'", dok je istovremeno promovirala film za koji je drastično smršavjela.

Ako Lily Collins doživljava javni recidiv, zaslužuje isključivo suosjećanje i nadu da ima pristup potrebnoj podršci. Međutim, kako ističu kritičari poput kolumnistice Indije Block za The Standard, problem je puno veći od jedne osobe. Usmjeravati krivnju isključivo na nju bilo bi pogrešno. Prava odgovornost leži na brendovima koji odijevaju slavne osobe i studijima koji ih promoviraju. Kako je tim Calvin Kleina mogao odobriti fotografije na kojima je glumica očito pothranjena, u odjevnoj kombinaciji koja kao da je dizajnirana da istakne njezinu krhkost? Tu je i Netflix, koji ju je prvo tražio da smršavi za film, a zatim nastavio snimati sezone serije "Emily u Parizu", gdje je njezino tijelo postalo platforma za promociju luksuznih modnih brendova. Vratili smo se u 2006. godinu, kada su Anne Hathaway i Emily Blunt doslovno plakale na setu filma "Vrag nosi Pradu" jer su bile gladne zbog restriktivnih dijeta koje im je studio nametnuo kako bi stale u dizajnerske uzorke.

Cijelu situaciju dodatno komplicira i osjetljivo pitanje majčinstva. Collins i njezin suprug Charlie McDowell nedavno su putem surogat majke dobili kćer. Iako je odluka o planiranju obitelji osobna stvar, neki etičari postavljaju pitanje o "outsourcingu" fizičkih rizika trudnoće i poroda drugoj ženi, pogotovo ako je vlastita plodnost bila potencijalno ugrožena poremećajem prehrane, dok se istovremeno u javnosti promovira izgled koji može biti okidač za milijune mladih obožavateljica.

Jelena Perčin zaigrala pitalicu i bez dlake na jeziku otkrila pikanterije o bivšim muževima
Ključne riječi
showbiz emily u parizu Lily Collins

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TEŠKA NESREĆA

Preminuo slavni glazbenik i autor mnogobrojnih hitova, brojne zvijezde opraštaju se od njega

Brett James bio je jedan od najtraženijih i najcjenjenijih autora u glazbenoj industriji, a njegov potpis stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjih desetljeća. Svjetsku slavu donijela mu je pjesma "Jesus, Take the Wheel", koju je napisao za Carrie Underwood. Taj mu je hit 2006. godine priskrbio prestižnu nagradu Grammy za najbolju country pjesmu, kao i niz drugih priznanja

ROMANTIČNE FOTOGRAFIJE

Nekad najplaćeniji dinamovac rastao se od Hrvatice, sada ljubi 12 godina mlađu tursku influencericu

Ona je na svom Instagram profilu objavila seriju romantičnih fotografija s Fernandesom, a u opisu je kratko napisala "Volim te". Nogometaš joj je u komentarima odmah uzvratio porukom "Ljubavi moja", ne ostavljajući prostora za sumnju. Da je veza ozbiljna, svjedoči i potez Caglayan, koja je na svom profilu već dodala njegovo prezime, jasno dajući do znanja da je zauzet muškarac.

učenica Opće gimnazije

FOTO Ovo je nova Miss Vukovarsko-srijemske županije: 'Pobjeda me ugodno iznenadila'

Pobjednica natjecanja je sedamnaestogodišnja Noela Peulić iz Vukovara, učenica Opće gimnazije koja nakon mature planira studirati radiologiju. “Svoj talent za crtanje njegujem od malih nogu, a sportski duh pokazujem kao odbojkašica Ženskog odbojkaškog kluba Ena Vukovar. Pobjeda me ugodno iznenadila, sretna sam i radujem se finalu Miss Hrvatske sljedeće godine za koje ću se pripremati kroz sve kategorije ”, izjavila je nakon izbora.

Učitaj još