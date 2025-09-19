Zvijezda 'Emily u Parizu' šokirala izgledom, fanovi u panici: 'Molim te, potraži pomoć'

Glavna zvijezda Netflixove hit serije "Emily u Parizu", Lily Collins, pojavila se na reviji brenda Calvin Klein tijekom Tjedna mode u New Yorku i ostavila publiku bez daha, ali ne na način na koji je modni svijet navikao. Odjevena u dvodijelni komplet sa šljokicama koji je otkrivao njezin trbuh i leđa, 36-godišnja glumica nije potaknula razgovore o modi, već o svojem zdravlju. Fotografije koje su se munjevito proširile društvenim mrežama otkrile su, prema mišljenju mnogih, "bolno mršavu" figuru, s vidljivim rebrima i kralježnicom, što je izazvalo duboku zabrinutost njezinih obožavatelja i vratilo u fokus njezinu dugogodišnju i javno dokumentiranu borbu s poremećajima prehrane. Bio je to, kako su neki mediji opisali, uznemirujući trenutak koji podsjeća na mračna vremena s početka 2000-ih, kada su mediji i javnost nemilosrdno secirali tijela mladih zvijezda.

Lily Collins arrives at the Calvin Klein show during the fashion week in New York on September 12, 2025. Photo by Charles Guerin/ABACAPRESS.COM Photo: Guerin Charles/ABACA/ABACA Foto: Guerin Charles/ABACA/ABACA

Reakcije na društvenim mrežama bile su neposredne i ispunjene panikom. Umjesto pohvala za modni odabir, komentari su se pretvorili u apele za pomoć. "Neka joj netko da cheeseburger", "Imam osjećaj da će se slomiti napola, bez mržnje, samo s ljubavlju", "Lily... Pojedi nešto!", "Molim te, Lily, ozbiljno, potraži pomoć", samo su neki od stotina komentara koji su preplavili internet. Dok su neki branili glumicu ističući da nitko nema pravo komentirati tuđe tijelo, prevladavajući osjećaj bio je iskrena briga za ženu koja je hrabro progovorila o svojim najmračnijim trenucima. Njezina otvorenost o anoreksiji i bulimiji učinila je ovu situaciju još kompleksnijom, jer publika nije promatrala samo mršavu slavnu osobu, već osobu za koju znaju da je vodila tešku bitku s istim demonima.

Ta bitka detaljno je opisana u njezinim memoarima iz 2017. godine, "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me". U knjizi je otkrila kako je kao 16-godišnjakinja, nakon razvoda svog slavnog oca Phila Collinsa, počela s prekomjernim vježbanjem i korištenjem laksativa kako bi smršavjela, što ju je odvelo u ralje anoreksije i bulimije. Posljedice su bile zastrašujuće. "Između gladovanja, tableta za dijetu, laksativa i povraćanja, ne samo da sam izgubila svu energiju, već se moje tijelo počelo gasiti", napisala je. "Menstruacija mi je stala na nekoliko godina i bila sam prestravljena da sam uništila svoje šanse da imam djecu. Kosa i nokti postali su mi lomljivi, grlo me peklo, a jednjak bolio."

Ironično, samo tjedan dana nakon što je završila poglavlje o svom iskustvu, ponuđena joj je uloga u Netflixovom filmu "To the Bone" (2017.), gdje je glumila djevojku koja se bori s anoreksijom. Iako se s ulogom duboko povezala, odluka da za nju namjerno izgubi oko 9 kilograma, čak i pod liječničkim nadzorom, djelovala je kao nevjerojatno rizičan potez. Film je bio podvrgnut kritici zbog potencijalnog glamuriziranja bolesti, a scene iz filma gotovo su odmah počele kružiti pro-ana web stranicama, gdje se djevojke međusobno potiču na opasno mršavljenje. Dok su neki mediji odgovorno postavljali pitanje koliko takva uloga može biti okidač za nekoga tko se oporavlja, drugi su bili potpuno neodgovorni, objavljujući naslove poput: "Lily Collins: 'Kako sam pobijedila svoj poremećaj prehrane'", dok je istovremeno promovirala film za koji je drastično smršavjela.

Ako Lily Collins doživljava javni recidiv, zaslužuje isključivo suosjećanje i nadu da ima pristup potrebnoj podršci. Međutim, kako ističu kritičari poput kolumnistice Indije Block za The Standard, problem je puno veći od jedne osobe. Usmjeravati krivnju isključivo na nju bilo bi pogrešno. Prava odgovornost leži na brendovima koji odijevaju slavne osobe i studijima koji ih promoviraju. Kako je tim Calvin Kleina mogao odobriti fotografije na kojima je glumica očito pothranjena, u odjevnoj kombinaciji koja kao da je dizajnirana da istakne njezinu krhkost? Tu je i Netflix, koji ju je prvo tražio da smršavi za film, a zatim nastavio snimati sezone serije "Emily u Parizu", gdje je njezino tijelo postalo platforma za promociju luksuznih modnih brendova. Vratili smo se u 2006. godinu, kada su Anne Hathaway i Emily Blunt doslovno plakale na setu filma "Vrag nosi Pradu" jer su bile gladne zbog restriktivnih dijeta koje im je studio nametnuo kako bi stale u dizajnerske uzorke.

Cijelu situaciju dodatno komplicira i osjetljivo pitanje majčinstva. Collins i njezin suprug Charlie McDowell nedavno su putem surogat majke dobili kćer. Iako je odluka o planiranju obitelji osobna stvar, neki etičari postavljaju pitanje o "outsourcingu" fizičkih rizika trudnoće i poroda drugoj ženi, pogotovo ako je vlastita plodnost bila potencijalno ugrožena poremećajem prehrane, dok se istovremeno u javnosti promovira izgled koji može biti okidač za milijune mladih obožavateljica.