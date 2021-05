Znate li koji su sve svjetski filmovi i serije snimani upravo u Hrvatskoj? Neki od njih snimaju se i sada

Ovih je dana odjeknula vijest da će se i neki od novih nastavaka “Igre prijestolja” ponovno snimati u Hrvatskoj, no oni nisu jedini filmaši koji ove godine biraju baš Hrvatsku. Potkraj travnja fotografi su na terasi zagrebačkog hotela Esplanade uočili oskarovca Ramija Maleka (39) i njegovu djevojku Lucy Boynton (27) kako bezbrižno pijuckaju jutarnju kavu. Iako se isprva mislilo da je par u Hrvatsku došao samo na kratak odmor u pandemiji, ispostavilo se da je Boynton dio snimateljske ekipe britanske krimi-serije “The Ipcress File” koja je Zagreb pretvorila u Berlin za vrijeme hladnog rata. Tomislavac je tako bio prepun oldtajmera i starih kamiona, Arheološki muzej postao je britanski konzulat, a ispred Umjetničkog paviljona podignut je set kafića. Scenarij je zasnovan na istoimenom bestseleru Lena Deightona iz 1962. godine, a napisao ga je nagrađivani scenarist John Hodge.

Ekipa se nakon snimanja u Liverpoolu zaputila u Hrvatsku, a osim u Zagrebu, snimat će i u Splitu, Rijeci i Opatiji. Mini-seriju snimaju Altitude Television i ITV Studios, a nakon dva mjeseca snimanja u Liverpoolu, ekipa se preselila u hrvatsku metropolu gdje će snimati do sredine lipnja. Vijest da strana produkcija snima seriju u Hrvatskoj nije ništa čudno budući da su domaće lokacije, od mora do metropole i šire, dosta tražene u svijetu.

Jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, oskarovac Nicolas Cage (57) u listopadu prošle godine boravio je u Dubrovniku gdje je 15 dana snimao svoj novi film “The Unbearable Weight of Massive Talent” redatelja Toma Gormicana, zajedno s kolegom Pedrom Pascalom (45). U ovom filmu Cage glumi fiktivnu verziju samog sebe i, prema scenariju, očajnički želi ulogu u filmu Quentina Tarantina. U filmu se Cage obračunava i s egoističnim Cageom s početka 90-ih kojeg optužuje da je kriv za cijeli niz loših filmova koje je snimio i koje su ga dovele na B-listu popularnosti, ali i do ruba bankrota. Poveća filmska ekipa bila je smještena u hotelu Argentina, a snimali su u Vili Šeherezada, gdje je odsjeo i sam Cage. Servisna producentska kuća je, pak, Ambasada studio iz Dubrovnika producentice Erike Milutin Diller (Embassy Films). Film je trebao zaživjeti u kinima u ožujku, ali čini se da je pandemija koronavirusa ipak malo usporila planove. U vrijeme kada je svijet gotovo stao, proizvodnja koja je u Hrvatsku dovela ukupno 412 filmskih djelatnika, a od toga 97 hrvatskih državljana te oko još 300 hrvatskih državljana u funkciji statista, doista je učinila puno za hrvatsko gospodarstvo, turizam i kulturu.

Još je jedna poznata produkcija boravila kod nas prošle godine. Hollywoodski poduzetnik Larry Namer publici je najpoznatiji po tome što je autor serije “Santa Barbara” i utemeljitelj TV kanala E! Entertainment, koji je iznjedrio jednu od najpoznatijih reality emisija “Keeping Up with the Kardashians”, a dobitnik je Oscara za životno djelo. Upravo je on izvršni producent dokumentarne serije “Explore Croatia” koja je u dvije epizode prikazala Hrvatsku. Snimala se u siječnju prošle godine, kada je Larry boravio nekoliko tjedana u Zagrebu, dok je ostala ekipa pristizala postupno tijekom mjeseca. Serija je dio serijala “Explore the World” koji se sastoji od 12 epizoda, a američka produkcijska kuća Metan Global Entertainment radi ga za kinesku televizijsku platformu Youku i Mango TV. Lokalna je producentica Ana Muhar Blanquart, hrvatska dopisnica iz Londona koja nam je svojedobno pojasnila serijal. Voditeljica Alice Rehemutula putovat će Hrvatskom u kojoj će je poznati Hrvati kao što su Ivana Vrdoljak Vanna, Ćiro Blažević i Davor Bruketa voditi po lokacijama poput Zagreba, Hvara, Istre i Lošinja. Tako ih je popularna hrvatska pjevačica Vanna, jedna od njihovih domaćica u Zagrebu, u srijedu vodila na Dolac, u prodavaonicu šešira Kobali, slastičarnicu Vincek, a u hotelu Canopy by Hilton pripremala je i sarme koje su poslije jeli ljudi iz Kine, Hrvatske, SAD-a i Pakistana. No tu nije bio kraj zagrebačkim avanturama. Vanna je priredila i malo iznenađenje samoj voditeljici. Naime, Alice je pobjednica jednog kineskog talent showa, zbog čega ju je Vanna na kraju dana sa sobom povela na snimanje The Voicea, showa na HRT-u.

Ni godinu prije toga Hrvatsku nisu zaobišle hollywoodske produkcije. Meksičko-američka ljepotica Salma Hayek (57) tijekom 2019. u našim je krajevima snimila čak dva filma. Početkom travnja te godine u Rovinj su stigle zvijezde akcijske triler-komedije “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” – Salma Hayek, Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds, koji su bili smješteni u najluksuznijim rovinjskim hotelima – Lone, Monte Mulini, ali i u tek otvorenom, najluksuznijem hotelu na Jadranu – Grand hotelu Park. Nakon tjedana snimanja u Rovinju, koji je navodno glumio talijansku Amalfijsku obalu, ekipa je snimala i u Rijeci, Karlovcu i Zagrebu, gdje su tijekom nekoliko noći snimljeni i kadrovi na krovu javne garaže iza hotela Panorama u Čazmanskoj ulici. Ekipa je u Hrvatskoj boravila do kraja svibnja, iako je Hayek tijekom snimanja nakratko napustila Hrvatsku zbog dodjele nagrada Met Gala. Tijekom snimanja slavni glumci su se više puta na svojim društvenim mrežama oglasili o Hrvatskoj, a nisu skrivali oduševljenje Istrom i Rijekom, kao i Zagrebom pa su tako na svojim profilima dijelili fotografije, poput Salme Hayek koja je podijelila zajedničku fotografiju sa Samuelom L. Jacksonom na hrvatskoj obali. Premijera filma zakazana je za 16. lipnja ove godine, a trailer za isti film prošli je mjesec oduševio publiku.

Od snimanja posljednje scene u srpnju 2019. godine nije prošlo ni dva mjeseca, a Salma Hayek po drugi put te godine kročila je na hrvatsko tlo, i to zbog još jednog filma. Taj put riječ je bila o znanstveno-fantastičnoj drami “Bliss”, u kojoj je Hayek uz kolegu Owena Wilsona glavna zvijezda. Wilson igra Grega, nedavno razvedenog muškarca čiji se život mijenja kad upozna siromašnu Isabel koju glumi Salma, koja živi na ulici i vjeruje da svijet u kojem živimo nije stvaran. Uz Wilsona i Hayek, u filmu glume i Nesta Cooper, Madaline Zima te Jorge Lendeborg Jr., a scenarist i redatelj je Mike Cahill. Amazon Studios je produkcijska kuća, a za lokalnu produkciju u Hrvatskoj pobrinula se Pakt Media. Kada je u siječnju ove godine izašao službeni trailer, hrvatska javnost oduševila se kadrovima sa splitske rive, Prokurativa, Galerije Meštrović, Vidilice u park-šumi Marjan i dubrovačkog arhipelaga. Mjesec dana nakon toga, u veljači, film je i premijerno prikazan.

Popularni mjuzikl “Mamma Mia! 2” također je sniman na hrvatskim lokacijama, i to na božanstvenom Visu, koji je uskočio kao vjerni prizor grčke obale. Produkcijske kuće Playton, Legendary Entertainment i Perfect World Pictured tako su u Hrvatsku dovele najveće zvijezde Hollywooda – Meryl Streep, Lily James, Amandu Seyfried, Piercea Brosnana, Colina Firtha, pjevačicu Cher, Christine Baranski, Andyja Garciu, Julie Walters i desetak drugih. Uz već spomenute poznate glumce, film je okupio i mlade glumce koji igraju njihove likove u mladosti. Redatelj filma Ol Parker oduševljen je iskustvom snimanja na Visu i ostalim hrvatskim otocima. – Odlučili smo se nakon što smo vidjeli puno mjesta gdje možemo snimati, razgledali smo više otoka, ali vrlo brzo smo se odlučili za Hrvatsku. Onda je nastala dvojba – koji otok? Dugo smo gledali Hvar, razmišljali o njemu, ali postoji nešto romantično u tome da se ode na jedan otok i sve snimi tamo, jer nas je bilo puno na malom otoku s kojeg nismo odlazili više od mjesec dana. To je bilo posebno. Bila je to jednostavna odluka – kazao je svojedobno Parker. Film je sniman uz pomoć Hrvatskog audiovizualnog centra, a u srpnju 2018. godine imao je i hrvatsku vicepremijeru u Areni na 65. filmskom festivalu u Puli.

Iste godine kada je hollywoodska ekipa boravila na obali, britanska snimateljska ekipa stigla je u Hrvatsku radi snimanja prve sezone kriminalističke dramske serije “McMafia”. Čak 45 dana snimateljska ekipa boravila je u Hrvatskoj, a sezona je snimana u dva dijela, prvi 2016., a drugi 2017. godine. Lokacije koje prepoznajemo u kadrovima su Primošten, opatijska rivijera, zagrebačka Ilica i splitska riva. Naša metropola u seriji “glumi” Prag zbog jeftinije produkcije, a neki kadrovi snimljeni su i na aerodromu koji će u seriji predstavljati Tel Aviv. “McMafia” je triler u čijem je središtu sin ruskog mafijaša koji ulazi u svijet globalnog kriminala. Inače, roman britanskog novinara Mishe Glennyja koji je za vrijeme rata boravio u Hrvatskoj i bio vrlo nesklon Hrvatima. Radnja počinje krađom Audija u Zagrebu koji su glavnom junaku ukrali trgovci vozila na crno. BBC je snimio osam epizoda nagrađivane serije, a svaka je stajala čak 18 milijuna kuna.

No, možda su najpoznatiji projekti koji su stigli čak do Hrvatske po svoje snimateljske lokacije ipak “Ratovi zvijezda: Posljednji Jedi” i naravno, serijal “Igra prijestolja”. Dubrovnik je za potrebe nastavka svemirske sage uprizorio glamurozni galaktički grad Canto Bight. Na projektu je bilo angažirano 286 domaćih filmskih djelatnika, 10 pripravnika i 120 statista, a to je snimanje realizirano kroz mjere poticaja Hrvatskog audiovizualnog centra, a trajalo je od 9. do 17. ožujka 2016. godine. Domaći servisni producent bio je Formula Film. Redatelj je Rian Johnson, a u glavnim su ulogama Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o i Adam Driver. Ovim realiziranim projektom zasigurno su mnogi hrvatski fanovi ove popularne svemirske sage bili oduševljeni, pogotovo kada su u nastavku primijetili dubrovačke ulice.

Serijal Igre prijestolja postao je najgledaniji televizijski program, koji je Hrvatsku praktički predstavio svijetu kroz četiri godine snimanja. Serija je osim u Hrvatskoj snimana i u Belfastu te u drugim gradovima Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Islanda, Malte, Maroka, Španjolske i SAD-a. Stari grad u Dubrovniku i tvrđava Lovrijenac korišteni su za scene u Kraljevom grudobranu i Crvenoj utvrdi. Otok Lokrum, samostan svetog Dominika u priobalnom gradiću Trogiru te Knežev dvor u Dubrovniku kao i kamenolom Dubac služili su za scene čija se radnja odvija u Qarthu. Treća sezona nastavila se snimati u Dubrovniku čije su stare zidine, tvrđava Lovrijenac i još neke lokacije u blizini grada ponovno “glumile” Kraljev grudobran i Crvenu utvrdu.

Nova lokacija, Arboretum Trsteno poslužila je kao vrt obitelji Tyrell u Kraljevom grudobranu. U produkciji su za istovremeno snimanje sudjelovale tri različite ekipe na tri različite lokacije (naziva Zmaj, Vuk i Vrana), šest redateljskih timova, 257 članova glumačke postave i 703 člana snimateljske ekipe. Četvrta se sezona također snimala u Dubrovniku, ali je uključivala i neke nove lokacije poput Dioklecijanove palače u Splitu, tvrđave Klis sjeverno od Splita, brdo Perun istočno od Splita, planinu Mosor te Bašku Vodu malo dalje prema jugu. Svaka je sezona nakon druge snimana u Hrvatskoj, a popularnost serijala snimanog na našim prostorima nije ništa manja ni danas kada turisti u Hrvatsku dolaze samo kako bi posjetili neke od lokacija.

