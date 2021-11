Znate li kako je nastala kletva 'Dabogda ti se Andrija Jarak javio ispred kuće' i tko ju je prvi izrekao?

Nakon što je u utorak navečer Nova TV objavila da njihov dugogodišnji i iskusni reporter Andrija Jarak nakon 17 godina napušta tu medijsku kuću, brojni su se prisjetili jedne stvari koja se možda i najviše veže uz njegovo ime.

Naime, radi se o kletvi "Dabogda ti se Andrija Jarak javio ispred kuće", ali malo tko zna kako je ona zapravo nastala.

Reporter je jednom prilikom u podcastu voditelja Hameda Bangoure ispričao kako je nastala kletva i tko ju je prvi izgovorio.

"Moj prijatelj, pokojni Alen Balen, osnivač Yammata, jedanput je u eteru rekao 'Dabogda ti se Andrija Jarak javio ispred kuće' i tako je to zaživjelo. To je bilo 2005. ili 2006. godine i to me od tad prati", rekao je Jarak u podcastu.

Jarak je na Novoj TV punih 17 godina, nakon što je 2005. godine prešao s HRT-a na tu televiziju.

RTL je odmah po objavi Nove TV da odlazi, na svojim stranicama obznanio da reporter prelazi u njihov tim.

- Naša kompanija s ponosom najavljuje kako je gospodin Andrija Jarak novi član našeg tima! Izuzetno se veselimo novoj suradnji te smatramo kako će naši gledatelji biti oduševljeni što će gospodina Jarka moći pratiti na RTL-u. O konkretnim projektima na kojima će gospodin Jarak raditi, javnost ćemo obavijestiti na vrijeme - napisali su s RTL-a.

VIDEO>>Nakon voditeljskog gafa u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" HRT se ispričao gledateljima