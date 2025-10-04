Žiri ugodno iznenađen okusima koje su kadidati u prvom timskom natjecanju donijeli pred njih

Prvi timski izazov ove sezone MasterChefa završio je velikim iznenađenjem! Chefovima su se uglavnom jako svidjeli okusi koja su sva tri tima pripremila za njih. No, ipak netko mora biti pobjednik, a netko gubitnik, pa se tako zeleni tim našao u nominacijama, dok su crveni odnijeli uvjerljivu pobjedu. Iako su svi timovi pokazali tehničko znanje i kreativnost, upravo se na crvenom meniju osjetila najjasnija povezanost s kontinentalnim okusima, što je bio zadatak izazova. Od samog početka voditelji timova morali su preuzeti ne samo odgovornost za organizaciju posla, već i za finalno serviranje. „Moram reći bravo, sva trojica smo iznenađeni kako ste to odradili“, priznao je chef Mario Mihelj nakon završetka kuhanja, naglašavajući kako je disciplina bila na visokoj razini.

Prednost od sedam minuta koju je chef Stjepan Vukadin dodijelio crvenima zbog člana manje u timu, pokazala se korisnom. Njihovo predjelo, pileća krem juha s mlincima punjenim čipsom od piletine, izazvalo je nostalgiju. „To je juha koja vraća u djetinjstvo“, rekla je voditeljica crvenog tima Selma Karić, a žiri je odmah prepoznao toplinu i smisao za temu. Glavno jelo, lungić u krusti od pistacija, žiri je ocijenjeno besprijekornim, a desert, gibanica u plaštu od jabuke, proglašen najboljim desertom večeri. „Bio je najbolji desert koji smo probali“, naglasio je Mario, prije nego što je zaključio: „Crveni tim, uzevši u obzir temu, tehniku, okuse i ideju – vi ste pobjednici ovog gastroduela.“

Plavi tim, s Renatom Burić na čelu, donio je emociju i osobnu priču. „Odrasla sam na korabi, toga je bilo puno u našoj kući“, priznala je Renata predstavljajući juhu od korabice i celera, koja je osvojila pohvale. „Ovo je toliko iznenađujuće fino“, dodao je Mario, ali desert je ostavio suprotan dojam. „Vidimo da je bilo spašavanje situacije, vidimo to po sirnom preljevu“, upozorio je Stjepan, jasno dajući do znanja da tim nije uspio zadržati kontinuitet kvalitete.

Zeleni tim koji je radio pod palicom Jurice Juraškovića, predstavio je sofisticiran meni, no upravo je u tome ležao problem. „Tehnički i vizualno ste napravili odlična jela, ali niste zadovoljili zadatak i odradili zadanu temu“, komentirao je chef Goran Kočiš, objašnjavajući zašto je njihova interpretacija tradicionalnih okusa završila kao najlošija. Naime, žiri u njima nije osjetio kontinentalni tradicionalni nedjeljni ručak. „Ovo kuhanje timova je bilo iznad svih naših očekivanja“, zaključio je Stjepan, no jasno je da će crveni tim zasluženo uživati u pobjedi, dok će zeleni morati u nominacije i suočiti se s novim izazovima u idućim epizodama.