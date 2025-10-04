Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Žiri ugodno iznenađen okusima koje su kadidati u prvom timskom natjecanju donijeli pred njih

Foto: Nova TV
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
04.10.2025.
u 00:10

Od samog početka voditelji timova morali su preuzeti ne samo odgovornost za organizaciju posla, već i za finalno serviranje

Prvi timski izazov ove sezone MasterChefa završio je velikim iznenađenjem! Chefovima su se uglavnom jako svidjeli okusi koja su sva tri tima pripremila za njih. No, ipak netko mora biti pobjednik, a netko gubitnik, pa se tako zeleni tim našao u nominacijama, dok su crveni odnijeli uvjerljivu pobjedu. Iako su svi timovi pokazali tehničko znanje i kreativnost, upravo se na crvenom meniju osjetila najjasnija povezanost s kontinentalnim okusima, što je bio zadatak izazova. Od samog početka voditelji timova morali su preuzeti ne samo odgovornost za organizaciju posla, već i za finalno serviranje. „Moram reći bravo, sva trojica smo iznenađeni kako ste to odradili“, priznao je chef Mario Mihelj nakon završetka kuhanja, naglašavajući kako je disciplina bila na visokoj razini.

Prednost od sedam minuta koju je chef Stjepan Vukadin dodijelio crvenima zbog člana manje u timu, pokazala se korisnom. Njihovo predjelo, pileća krem juha s mlincima punjenim čipsom od piletine, izazvalo je nostalgiju. „To je juha koja vraća u djetinjstvo“, rekla je voditeljica crvenog tima Selma Karić, a žiri je odmah prepoznao toplinu i smisao za temu. Glavno jelo, lungić u krusti od pistacija, žiri je ocijenjeno besprijekornim, a desert, gibanica u plaštu od jabuke, proglašen najboljim desertom večeri. „Bio je najbolji desert koji smo probali“, naglasio je Mario, prije nego što je zaključio: „Crveni tim, uzevši u obzir temu, tehniku, okuse i ideju – vi ste pobjednici ovog gastroduela.“

Plavi tim, s Renatom Burić na čelu, donio je emociju i osobnu priču. „Odrasla sam na korabi, toga je bilo puno u našoj kući“, priznala je Renata predstavljajući juhu od korabice i celera, koja je osvojila pohvale. „Ovo je toliko iznenađujuće fino“, dodao je Mario, ali desert je ostavio suprotan dojam. „Vidimo da je bilo spašavanje situacije, vidimo to po sirnom preljevu“, upozorio je Stjepan, jasno dajući do znanja da tim nije uspio zadržati kontinuitet kvalitete.

Zeleni tim koji je radio pod palicom Jurice Juraškovića, predstavio je sofisticiran meni, no upravo je u tome ležao problem. „Tehnički i vizualno ste napravili odlična jela, ali niste zadovoljili zadatak i odradili zadanu temu“, komentirao je chef Goran Kočiš, objašnjavajući zašto je njihova interpretacija tradicionalnih okusa završila kao najlošija. Naime, žiri u njima nije osjetio kontinentalni tradicionalni nedjeljni ručak. „Ovo kuhanje timova je bilo iznad svih naših očekivanja“, zaključio je Stjepan, no jasno je da će crveni tim zasluženo uživati u pobjedi, dok će zeleni morati u nominacije i suočiti se s novim izazovima u idućim epizodama.
Ključne riječi
showbiz Nova sezona masterchef

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

OVE JESENI

Obiteljska tajna i borba tri sestre u surovim 50-ima: RTL donosi raskošnu dramsku seriju koja ostavlja bez daha

RTL ove jeseni donosi 'Divlje pčele', snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji, ženama u muškom svijetu te izborima koji mijenjaju živote. Adaptacija je to istoimene grčke televizijske uspješnice, originalnog naziva 'Agries melisses' iz 2019. godine, koju su hvalile i publika i kritika te je ubrzo stekla kultni status, postavši jedna od najgledanijih i najuspješnijih serija u Grčkoj!

Video sadržaj
TRUE CRIME SERIJAL

Stižu nove epizode 'Dosjea Jarak', a evo detalja o prve dvije: To je jedna od najmračnijih tema u povijesti regije

Nove epizode 'Dosjea Jarak' odvele su tvorce ovog hvaljenog true crime serijala širom regije. Prihvatili su se i jedne od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja, onoj o Srećku Kaliniću zvanom Zver. Prva je to u nizu priča koje izlaze iz Jarkove uhodane radionice u kojoj svaki član njegove vrijedne ekipe daje maksimalan doprinos kako bi gledateljima donijeli novu perspektivu na zločine koji su potresli Hrvatsku, ali i regiju. 'Zver' je tema koja će se obrađivati kroz dvije epizode

Učitaj još