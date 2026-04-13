FOTO Sjećate se Lorene iz 'Najboljih godina'? Na vrhuncu slave napravila je zaokret, a ovako danas izgleda

Katarina Radivojević jedna je od glumica koje su obilježile regionalnu televizijsku scenu krajem 2000-ih i početkom 2010. godina. U konkretnom slučaju, riječ je o zvijezdi serije "Najbolje godine", koja se na Novoj TV prikazivala od 2009. do 2011. godine. Iako je njezina karijera tada bila na vrhuncu, Katarinin životni i profesionalni put krenut će u drugom smjeru.

U seriji "Najbolje godine" Radivojević je utjelovila Lorenu, gradsku djevojku koja stiže u slavonsko selo gdje joj se život okreće naglavačke. Ta uloga uvrstila ju je među regionalne glumačke zvijezde, a ponude za glumicu diplomiralu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu samo su pristizale. Nanizala je uloge u filmovima i serijama kao što su "Morfij", "Lavirint" i "Ljubav i mržnja".

04, January, 2025, Belgrade - The promotion of two children's books by Dr. Tamara Lazic Strugar, "Kozodovstine: The Screaming Cream Case" and "Kozodovstine: The Night of the Brat(ect)ica" under the auspices of the Zepter International company was held at the Zepter Apart hotel. Katarina Radivojevic, Tamara Lazic Strugar. Photo: Milos Tesic/ATAImages

Međutim, Katarina se odlučuje na neočekivani potez i svjesno propušta ukazane prilike, a nakon dvije godine snimanja serija i brojnih ponuda iz regije i inozemstva, glumica odlazi u Sjedinjene Američke Države u želji da se dokaže. Ovaj odlazak označio je i njezino nestajanje iz regionalnih projekata kojima se vinula u zvijezde.

U Americi Radivojević pokušava izgraditi međunarodnu karijeru, pojavljuje se u nekoliko projekata i kazališnih produkcija, uključujući i Off-Broadway nastupe, no naposljetku priznaje kako put prema Hollywoodu nije jednostavan te da nije uspjela ostvariti zacrtane ciljeve. Pored glume, Katarina je radila i kao suradnica za kulturu u konzulatu Srbije u New Yorku.

Karijera nije jedino što su mediji pratili kad je Katarina Radivojević u pitanju. Naime, glumica je kroz godine bila u ljubavnim odnosima s poznatim muškarcima iz javnog života, a jedno vrijeme srpski mediji pisali su o njezinoj romansi s portorikanskim glumcem Benicijom Del Torom. Kružila je priča da se upravo zbog njega Srpkinja preselila "preko bare", no od toga na kraju nije bilo ništa. Nekoliko godina kasnije Radivojević je potvrdila navode.

FOTO Svi su se okretali za njom! Nives Celzijus na subotnjoj špici u dekoltiranoj mini haljini, a evo tko je još sve bio

- Moje pravilo glasi da svoju intimu čuvam za sebe, i to će zauvijek biti tako. U pitanju je velika ljubav s moje strane, ali ja u ljubavi uvijek dajem sve od sebe - izjavila je za srpske medije te otkrila razlog prekida veze: - Ono o čemu maštam i danas je da imam normalnu, zdravu, zaokruženu obitelj. Ne želim odnos s kompromisima. Znala sam što hoću u tom trenutku i htjela sam kompletnu priču, sve ili ništa. Kad sam shvatila da je to nemoguće, nastavila sam dalje - objasnila je Radivojević prije desetak godina.

Osim sa slavnim Del Torom, Katarina je bila u vezi i s Vidojem Ristovićem, koji ju je ostavio zbog Nikoline Pišek, kao i s Igorem Kojićem, a razlog njihovog prekida bila je Kojićeva zaljubljenost u Severinu. Trenutni ljubavni status Radivojević nije poznat.

Danas Radivojević živi na relaciji između Srbije i SAD-a, izvan medijskog fokusa. Publika ju povremeno može vidjeti u manjim projektima i javnosti, no njezina zvijezda više ne sjaji kao prije 15-tak godina.