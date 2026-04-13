Kontroverzni reality stiže u Hrvatsku, kandidati moraju priložiti dvije fotografije i jedna mora biti u kupaćem kostimu

Jedan od najpopularnijih reality formata ovog žanra je britanski reality show "Love Island" koji je postigao veliku gledanost i 2018. godine postao je najgledaniji program na ITV2 u povijesti, a od 2020. ova je emisija bila najgledanija među publikom od 16 do 34 godine. RTL je najavio snimanje hrvatske inačice showa te su prijave za natjecatelje već otvorene. Koncept showa zasniva se na tome da grupa natjecatelja boravi u luksuznoj vili na nekoj egzotičnoj lokaciji te su izolirani od vanjskog svijeta i kamere ih prate u stopu. Kako bi ostali u vili, moraju biti u paru s drugim natjecateljem, bilo iz ljubavi, prijateljstva ili zbog nagrade. Tijekom boravka u emisiji sudjeluju u raznim igrama i izazovima koji testiraju njihove fizičke i mentalne sposobnosti, a pobjednici dobivaju nagrade. Neki odlaze i na spojeve izvan vile. Oni koji ne pronađu partnera i ostanu sami riskiraju izlazak iz showa. Na stranici RTL-ova showa Love Island Adria u pozivu natjecateljima piše: "Tražimo ekipu koja ne bježi od ljubavi, sunca i kamera! Ako si single, imaš više od 18 godina i želiš iskustvo koje ćeš pamtiti zauvijek, ovo je tvoj trenutak!" Par koji pobijedi osvaja i nagradu od 50 tisuća eura, a hrvatska verzija showa snimat će se na Tenerifeu. Za sudjelovanje se mogu prijaviti sve osobe iz regije starije od 18 godina. "Iako je donja granica punoljetnost, idealni kandidati su otočani do 30 godina – mladi ljudi željni avanture, zabave i ljubavi", piše na stranicama showa.

Jedini je preduvjet za ulazak u show da budete singl, a potrebno je ispuniti i prijavnicu na kojoj morate ostaviti svoje podatke. Uz već standardne podatke natjecatelji moraju ostaviti podatke o profilima svojih društvenih mreža, otkriti u kakvom su ljubavnom statusu, imaju li djece, koliko su visoki i koliko kilograma imaju, koja im je boja očiju, veličina odjeće i cipela, imaju li tetovažu i vozačku dozvolu te moraju priložiti dvije fotografije; jedna je portret, a druga je fotografija u kupaćem kostimu. U drugom dijelu prijave natjecatelje očekuju pitanja o njihovim fizičkim aktivnostima, a jedno je od pitanja i o prijašnjim vezama te očekivanjima od budućeg partnera ili partnerice. U ovom dijelu kandidati moraju navesti i jesu li već sudjelovali u nekom reality showu te zašto se prijavljuju u Love Island Adria. Prijave su otvorene do 1. rujna ove godine, a snimanje će se odvijati tijekom ljeta i jeseni sljedeće godine. Ako natjecatelj ostane do samog kraja, to znači da će u izolaciji provesti tri mjeseca, a odluku o pobjedničkom paru donosi publika. U objašnjenju što je točno Love Island Adria na službenim stranicama može se pročitati sljedeće: "Love Island je dinamičan dating show u kojem i gledatelji imaju važnu ulogu. Radnja se odvija u spektakularnoj vili na rajskoj lokaciji, gdje se okuplja atraktivna ekipa samaca – tzv. otočani. U vili žive zajedno, upoznaju se, stvaraju veze, zaljubljuju se i prolaze razne izazove, sve s ciljem da pronađu sebi idealnu osobu. No, osim zabave i romantike, postoji i pritisak jer otočani moraju biti u paru, dok oni koji ostanu sami riskiraju izbacivanje iz vile i gubitak šanse za osvajanje novčane nagrade.

Tijekom showa stalno stižu novi kandidati, odnosi se mijenjaju, a drama i neočekivani preokreti su neizbježni. Na samom kraju publika bira pobjednički par koji osvaja nagradu." Navedeno je i kako će natjecatelji tijekom showa moći koristiti mobitele, ali isključivo za međusobnu komunikaciju i neće imati pristup društvenim mrežama niti informacijama iz vanjskog svijeta. Kakva su ostala pravila ponašanja i koja su još pravila igre zasad nije navedeno na stranicama showa. Inačica ovog showa prikazuje se u 22 zemlje, a u Velikoj Britaniji bio je niz zahtjeva da se show ukine. Emisija je zaprimila tisuće pritužbi, osobito zbog ponašanja natjecatelja i načina na koji su prikazani. Organizacije poput Women's Aid kritizirale su tretman žena, dok su stručnjaci upozorili na negativan utjecaj na mentalno zdravlje gledatelja i sudionika. Odgovor iz televizijske kuće ITV na ovakve i slične optužbe glasi da svi natjecatelji prije ulaska u vilu prolaze posebnu obuku koja uključuje i edukaciju o izbjegavanju "obrazaca ponašanja povezanih s kontrolirajućim i prisilnim ponašanjem". Neki sudionici suočili su se i s prijetnjama smrću i objavom intimnih sadržaja bez pristanka.