FOTO Joško Jeličić pojavio se na intervjuu sa štakama, evo što mu se dogodilo

Proslavljeni hrvatski nogometaš i poznati stručni komentator Joško Jeličić gostovao je u novoj epizodi Podcast Inkubatora koja se emitirala u ponedjeljak. Jeličić je sjeo na poznati crveni kauč kako bi odgovorio na brojna pitanja, a posebno se istaknuo jedan detalj. Naime, Joško se na gostovanju pojavio sa štakama, što je zabrinulo voditelja emisije, kao i neke gledatelje. No, ubrzo je otkrio što se dogodilo.

- Znaš kada krene, onda krene... Operirao sam ahilovu tetivu drugi put u 25 godina. Nadam se kako ću do ljeta bit bolje - pojasnio je.

FOTO Sjećate se Zumbul-age iz Sulejmana Veličanstvenog? Kad vidite kako danas izgleda ostat ćete bez teksta

Podsjetimo, Jeličić je u veljači privukao pozornost gledatelja kada su se Hrvatski Telekom i Hajduk javno oglasili nakon njegovih komentara u emisiji "Studio SuperSport HNL", a potom je DORH protiv Jeličića podigao optužnicu za lažno svjedočenje. Jeličić je godinama gradio karijeru beskompromisnog komentatora. No, nakon ovih događanja prekinuta mu je suradnja s MAXSport televizijom do daljnjeg je prekinuta.

Dodajmo da Joško ne govori često o privatnom životu tako da mnoge ne čudi niti što o svojim zdravstvenim problemima.