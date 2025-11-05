Naši Portali
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
MASTERCHEF

Žiri razočaran kuhanjem u paru: 'Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg'

Masterchef
Foto: Nova TV
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
05.11.2025.
u 00:00

Dok su jedni u ovoj kulinarskoj avanturi gubili oblik i strukturu, drugi su pronašli ravnotežu. Antonija Rittuper i Damjan Tepić koji su radili kao par isporučili su vizualno stabilnu i tehnički korektnu tortu

Izrada savršenog deserta pretvorila se u tehnički kaos za dio natjecatelja MasterChefa, a najlošiji su desert pred žiri i gošću, slastičarku Lorenu Otavijević, donijeli parovi Jurica Jurašković i Antonio Detić te Egon Jurić i Otto Grundmann. „Prvi put smo imali problem izabrati najgoreg. Sve je bilo na nekakvoj litici pada“, komentirao je chef Goran Kočiš.

„Ovako se torta gostima ne poslužuje“, kratko je komentirao chef Mario Mihelj tortu Jurice i Antonija koji su svoj desert donijeli u kalupu te taj kalup skidali pred žirijem. Profiteroli su padali, krema se razlijevala, a desert je postao gotovo neocjenjiv. „Ovo bi bio zanimljiv desert u čaši“, zaključio je chef Goran, a žiri je od njihovog deserta kušao tek kremu.

Dok su jedni u ovoj kulinarskoj avanturi gubili oblik i strukturu, drugi su pronašli ravnotežu. Antonija Rittuper i Damjan Tepić koji su radili kao par isporučili su vizualno stabilnu i tehnički korektnu tortu. „Po svim razinama tehnike ste uspjeli. Okusno je isto jako dobra. Banana u komadu me iznenadila, super moment iznenađenja“, komentirao je chef Mario, a njihova je torta proglašena najboljom. „Znala sam ja koga trebam odabrati“, zadovoljno je izjavila Antonija koja je kao uspješnija kandidatkinja birala Damjana za kuhanje u paru, dok je Damjan dodao: „Mi smo kao brat i sestra – ja slušam, ona naređuje.“

Renata Burić i Ivan Capan riskirali su s tri sloja lisnatog, no ishod nije oduševio. „Lisnato je lijepo pečeno, slatkoće nema previše, a tekstura kreme curi, ali je ukusna“, komentirala je Lorena. Slične probleme imali su gotovo svi. Barbara Grubišić i Elias Abou Haydar, Selma Karić i Mark Ettinger te Endrina Muqaj i Krunoslav Jarić borili su se s previše tekućim kremama. Selma je iskreno priznala: „Nismo imali vremena dovoljno da ohladimo sve.“ Egon i Otto su razočarali, njihova torta izgledala je stabilno, ali iznutra nije imala zadovoljavajuću teksturu. U profiterolima se nije osjetilo punjenje, karamel je bio gorak, a lisnato nedovoljno pečeno. U stres test upućeni su oni čije su torte bile najproblematičnije, a to su ovoga puta Jurica i Antonio te Egon i Otto.

TV KRITIKA

MasterChef se od ozbiljne kulinarske emisije pretvorio u apsurd, a zadnja epizoda Sjena prošlosti bila bi bolja da ju je dijete radilo

U jednoj su se epizodi pomirili svi koji su kroz epizode i epizode bili zakleti neprijatelji, sve drame su se razriješile u par minuta, sve je super divno i krasno, samo su argumentacije i motivacije nepostojeće. Možda i najbizarniji trenutak finala je kada na večeru šestero prijatelja upada kriminalac s pištoljem. Isti koji je i prije nekoliko desetaka epizoda također imao sličan manevar pa se ta situacija otegnula kroz nekoliko epizoda. Sada je pak bila riješene u ravno - nekoliko minuta

večeras

Sve bruji uoči početka 'Divljih pčela', poruke stižu i iz Grčke i Kolumbije: ' Obožavat ćete ovu seriju, savršena je'

Serija 'Divlje pčele' proteklih mjeseci snima se u zagrebačkom Jadran filmu na dva seta te na lokacijama u Sinju i okolici.  Katarina, Cvita i Zora Runje tri su sestre, naoko različite, no odgajane da uvijek budu tu jedna za drugu, vrijedno rade i poštuju ostale. Katarina je najstarija sestra, odlučna, snažna i zaštitnički nastrojena prema mlađim sestrama. Cvita je srednja sestra, odana, požrtvovna i romantična, a najmlađa Zora još pomalo zaigrana i naivna, no vrlo sposobna

