VIDEO Jeste li znali da je Leonardo DiCaprio glumio u kultnoj sapunici? Evo kako je tada izgledao

U večerašnjoj epizodi popularnog HRT-ovog kviza "Potjera" pojavilo se zanimljivo pitanje vezano za jednog od najboljih glumaca današnjice Leonarda DiCaprija. Naime, mnogi ne znaju kako je oskarovac karijeru započeo 1990. godine glumeći u kultnoj sapunici "Santa Barbara", koja je bila izuzetno gledana i u Hrvatskoj.

U pet epizoda, tada 15-godišnji Leo, glumio je mladu verziju Masona Capwella, jednog od glavnih likova serije. Njegov zadatak nije bio nimalo lak. U scenama prisjećanja, DiCaprio je morao utjeloviti 12-godišnjeg dječaka s problemom alkoholizma, zarobljenog u tunelu nakon urušavanja. Bila je to mračna i zahtjevna uloga za tako mladog glumca, ali on ju je odradio s nevjerojatnom profesionalnošću koja je nagovijestila buduću zvijezdu.

Njegov talent nije prošao nezapaženo. Jan Powell, pomoćnik direktora castinga za "Santa Barbaru", godinama kasnije prisjetio se audicije koja ga je ostavila bez teksta. "Imao je zrelost u sebi. Odmah sam mogao reći da on uistinu želi biti glumac", izjavio je Powell za Santa Barbara Online. Powell je ispričao kako je DiCaprijeva agentica Bonnie Liedtke predložila upravo njega za ulogu te kako je mladi glumac jednostavno "rasturio" na audiciji. Powell je priznao da mu je prvo u sjećanju ostalo neobično ime. "Sjećam se da sam pomislio: 'Tko bi djetetu dao ime Leonardo?'". No, nakon što ga je vidio kako glumi, zapamtio je isključivo njegovu predanost. Na ključno pitanje: "Zašto se baviš ovime, voliš li to?", DiCaprio je dao odgovore koji su jasno pokazali da glumu shvaća smrtno ozbiljno, što je za Powella bio znak da pred sobom ima nekoga posebnog.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu

Iako mu uloga u "Santa Barbari" nije donijela slavu preko noći, pružila mu je neprocjenjivo iskustvo i temelj za meteorski uspon koji je uslijedio. Zanimljivo je da je, unatoč skromnom honoraru, njegov trud bio prepoznat i od strane kritike. Za tu je ulogu bio nominiran za nagradu za najboljeg mladog glumca u dnevnoj seriji, što je bio rani pokazatelj da njegov talent nadilazi okvire televizijskih sapunica. Za ulogu u "Santa Barbari" bio je plaćen samo 572 dolara, dok danas dobiva milijunske honorare za filmske uloge.

Prijelaz s opuštene atmosfere televizijskih setova na strogu disciplinu filmske produkcije bio je, kako je sam priznao, "kulturološki šok". Ključna lekcija stigla je na snimanju filma "Život ovog dječaka" (1993.), gdje je glumio uz legendarnog Roberta De Nira. DiCaprio, tada još uvijek tinejdžer naviknut na zbijanje šala s ekipom, nije shvaćao ozbiljnost pripreme koju zahtijeva film. Redatelj Michael Caton-Jones kasnije mu se ispričao što je bio "tako grub" prema njemu, no DiCaprio je njegov pristup opisao kao lekciju starijeg brata. "Govorio mi je sve osnove, doslovno kao trener u nižoj ligi koji te uči kako trčati po bazama", prisjetio se glumac. Kada bi vidio De Nira kako se koncentrira za scenu, a mladi Leo bi nastavio pričati viceve, redatelj bi ga stisnuo za ruku i tiho rekao: "Glumac se priprema, Leonardo."

Upravo je De Niro bio taj koji je prepoznao njegov sirovi talent na audiciji za "Život ovog dječaka". Scena je uključivala napetu interakciju oko staklenke senfa. Osjećajući da mora učiniti nešto pamtljivo, DiCaprio je usred scene ustao, bacio stolicu i zaurlao na De Nira. "Bob me samo pogledao s osmijehom na licu i počeo se smijati. Cijela soba je prasnula u smijeh", ispričao je DiCaprio, koji je u tom trenutku bio uvjeren da je uprskao životnu priliku. No, dogodilo se suprotno. De Niro je bio impresioniran njegovom hrabrošću i energijom te je rekao redatelju: "Onaj klinac... ima nešto zanimljivo u njemu." Ta audicija osigurala mu je ulogu koja ga je lansirala u svijet ozbiljnog filma i postavila temelje za sve što je uslijedilo – od "Romea i Julije" i Titanica do statusa glumačke ikone.