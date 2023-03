Žiri otvorio sezonu šalom na Danijelin račun: 'Ne dajte joj da pjeva o ljubavi, ima i novog dečka, satrat će nas'

Gledatelji od ove subote imaju priliku uživati u novoj sezoni showa 'Zvijezde pjevaju' na Prvom programu HTV-a, a u emisiji se natječe novih osam parova: glumica Lucija Šerbedžija i Ivanka Mazurkijević, chef Ivan Pažanin i ZSA ZSA, glumica Jelena Perčin i Bojan Jambrošić, modni dizajner Boris Banović i Ivana Kindl, spisateljica i kolumnistica Andrea Andrassy i Ivan Penezić, voditelj i komičar Davor Jurkotić i Gina Damjanović, voditeljica i podcasterica Ana Radišić i Alen Đuras, te glumac Lovro Juraga i Vjeko Ključarić.

Kroz show nas vode već poznati voditelji Barbara Kolar i Duško Ćurlić, a ocjene i komentare i ove sezone daje ocjenjivački trio: Danijela Martinović, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja. Žiri je već ranije pokazao kako se odlično slažu te da se često šale međusobno. Na ovaj način su otvorili i prvu emisiju ove sezone.

Naime, prvo je na pozornicu došla Danijela koja je zapjevala pjesmu 'Neka mi ne svane', a tijekom pjesme pridružili su joj se njezini kolege te malo promijenili tekst.

„Još jedan show je došao“, započela je Daniela nakon refrena, a potom Tolja i Battifiaca nastavili. „Ovaj Mario kroz kadar prošao“, dodao je Tolja, a Battifiaca nastavio: „Srećom da je Tolja ovdje samo gost“. „Ali dečki, među vama ja sam most“, zapjevala je Daniela.

„Ljubav vodi te, hajde oslobodi me“, nastavio je Battifiaca, a Martinović se krenula smijati. „I nauči više kada stati i prestani o toj ljubavi više…“, dodali du njezini kolege, a potom nastavili pjevati.

Danijela je na kraju dodala: „Neka me bez ljubavi ne probude“, a Tolja i Battifiaca nastavili su govoriti kako glazbenica uvijek pjeva o ljubavi. "Hoće ona opet cijelu sezonu o ljubavi? Dajte, ne dajte joj da pjeva o ljubavi. Ljubav ovo-ono, ajde", dodali su. „Ima i novog dečka, satrat će nas ove sezone“, zaključio je Tolja, a potom su oni dobro raspoloženi sjeli na svoja mjesta.

Podsjetimo, Martinović je nedavno otkrila da je ponovno zaljubljena. U njezin život ušao je kriminalistički inspektor Josip Plavić (49).

- Nisam to uopće očekivala, apsolutno sam sretna i nisam razmišljala kako se to može dogoditi, život je tako čudesan da mu se treba baciti u zagrljaj a ja sam poznata da se volim baciti životu u zagrljaj i onda on uzvrati najčvršćim zagrljajem koji ste mogli zamisliti. - ne skrivajući koliko je sretna i zaljubljena rekla nam je Danijela ranije. Njezin partner se također bavi glazbom, pisao je i skladao pjesme, a koliko je upoznat s njezinim opusom i hoće li možda uskoro zajedno surađivati na nekoj pjesmi, pitali smo pjevačicu jednom prilikom.

- Pisao je pjesme, sad već duže godina nije pisao, ali glazba je sastavni dio njegovog života i nije bio potpuno upoznat s mojim opusom ali sad se šalimo na taj račun i međusobno se upotpunjujemo. Bilo bi mi drago da pobudim u njemu želju za stvaranjem pjesama, ako se to dogodi bit će mi drago i to plamti i bilo bi mi drago da napravimo pjesmu zajedno - kazala nam je tada.

VIDEO Dalić i Gvardiol na Večernjakovoj ruži: 'Hvala vam što nas podržavate'