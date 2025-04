Željko Pervan o zdravlju svoje supruge: 'Jedno se skrivalo iza drugog i tijelo prepoznaje sebe kao neprijatelja'

Poznati domaći komičar Željko Pervan, nedavno je progovorio o zdravlju svoje supruge Darije. Ispričao je kako se bori s multiplom sklerozom, a sada je podijelio i neke detalje o njenoj bolesti. - Prvo je bio lupus pa multipla, jedno se skrivalo iza drugog i tijelo prepoznaje sebe kao neprijatelja i samo sebe tijelo napada. Onda znaš koja boleština. Mislim da mene nema koji je zezam, koji se znaš ono, ne zezam, nego onako pokazujem joj jednu stranu, to što je živa, pa unučići. Čovjek bi odustao - rekao je Pervan za InMagazin.

Podsjetimo, ranije je rekao kako njegova supruga trpi bolove 24 sata na dan. - Ima multiplu sklerozu i ostao joj je još samo jedan lijek. To su nekakve tablete, ali nema lijeka za tu bolest. Trpi bolove 24 sata na dan i to mi je teško gledati. Ne znam kako ću to izdržati. Ona jedva izdržava, a i ja jer biće koje voliš ubija bolest. Točnije ne ubija nego joj ne da živjeti. To je najgore, ali što možemo. Već se godinama molimo svaku večer. Nadu pronalazimo u vjeri. Već se 20 godina molim za nju, nekad mi je uspjelo, nekad nije. Nekad je odgovor 'ne', a nekad se iznenadimo i ne možemo vjerovati kada nam molitva uspije. Ali nadamo se, nada je jako važna - ispričao je u intervjuu za Story.

Inače, Pervanova supruga Darija po zanimanju je veterinarka, a za razliku od supruga nikada se nije eksponirala u javnosti. Par je u braku već 35 godina, a imaju četiri kćeri - Ines, Doriju, Miju i Pavlu.

Podsjetimo, prije ovog istupa Pervana smo vidjeli i u siječnju i to u emisiji 'Nedjeljom u 2' na temu smijeha. Stankoviću je ispričao anegdotu: - Ja sam imao giht. Neki dobar honorar sam dobio i kupio sam si puno crvenog mesa, i giht. I počnem se smijati, prođe giht, nevjerojatno - rekao je Željko, pa pohvalio hrvatski humor. - Dobri smo, i to prvoklasni. Gruntovčani, masterpiece, ne može nitko do koljena. Prvih šest epizoda Prosjaka i sinova. Zatim Čovjek i po, prve dvije epizode. Buža, Tko pjeva zlo ne misli. Našao sam zajednički nazivnik, sve je na dijalektu - primijetio je Pervan.