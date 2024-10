Zeleni tim u burnim nominacijama, Zara: 'Osoba koju nominiram daje previše sebe i ne razmišlja da treba stati na loptu'

GLAZBENI VIRTUOZ

Vlatko Stefanovski 18. prosinca u Lisinskom slavi 50 godina karijere

Godina u kojoj obilježava pola stoljeća na sceni dodatno je obogaćena njegovom londonskom avanturom – rasprodanim koncertom u klubu Dingwalls i snimanjem novog albuma u legendarnom Abbey Road Studios. U Abbey Road Studio Three, uz Jana Stefanovskog na bubnjevima i Tihomira Hojsaka na kontrabasu, Vlatko je snimio čak 22 pjesme, uključujući i kultnu While My Guitar Gently Weeps u čast Beatlesima.