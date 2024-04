Zdravko Škender otvorio dušu, kada je bilo najteže javila mu se Severina: 'Time me kupila za vijeke vjekova '

U Special Happy Showu gostovao je legendarni Zdravko Škender. Karijeru su mu obilježili albumi s dijamantnom tiražom, nastupi po Hrvatskoj, Sloveniji ali i diljem svijeta. Iza njega je vrlo teško životno razdoblje, razvod braka s bivšom časnom sestrom, iznenadni gubitak sina, a slušateljima Happy FM-a je otkrio da nažalost nije u dobrim odnosima s kćeri Kristinom. Iako ga život nije mazio, za sebe kaže da je pobijedio sudbinu te da bi radije da ga mrze nego sažalijevaju. Priznao je i da je utjehu od svega pronašao u ljubavi, a otkrio je i zašto od kolegica s estrade najviše voli i cijeni Severinu.

Zdravko Škender nije se libio voditelju Special Happy Showa Elvisu Mehičiću otvoriti dušu i progovoriti o teškom životu, ljubavi, ali i kompleksnim obiteljskim odnosima.

VEZANI ČLANCI:

Imate kći Kristinu, kakav odnos s njom imate?

- Pa moram reći, nikakav. Žalosno je to reći, ali eto, pošto sam imao taj nesretan brak, promijenio se moj život potpuno po pitanju svega…

Bi li voljeli nešto promijeniti u odnosu s kćeri? - upitao je Elvis.

Pa bih…bih…ali...Mislim da je to više neizvodivo, jer je prošlo dosta godina, tako da, nažalost, moja obitelj, mi smo tradicionalisti, odnosno, konzervativni, kako bih rekao, ja sam prvi slučaj koji se ikada razveo u mojoj obitelji, u mojoj rodbini…Moram reći i to, iako nisam nikada htio govoriti o svojoj obitelji, moja bivša supruga je bila časna sestra…bilo je teško, ali eto dogodila se ljubav, ona se uspjela ‘skinuti’ i imali smo sretan brak do prije nekoliko godina, a mogu vam reći da su razlog te rastave treće osobe. Ne bih želio sve o tome pričati, ali u svakom slučaju mogu biti zahvalan, jer je bila uz mene iskreno i rodila mi je dvoje djece, ali dogodile su se neke okolnosti…

Nova ljubav Zdravku je ne krije ponovno vratila volju za životom.

- Sreo sam jednu osobu u životu koja mi je dala ponovno tu energiju, toliko pozitivnu, toliko tih emocija, toliko ljubavi, da mislim čisto…žrtvovala je život za mene i stvarno uvijek mi je pri ruci. Teško je naći takve osobe danas. Pogotovo svi znamo kakva su vremena, tako da moram reći po toj strani da sam jako sretan i mogu reći hvala Bogu što mi je dao takav dar…

Ja bih volio da to ostane neka tajna, jer može se još svašta dogoditi, još je uvijek ljubav, hajdemo reći na probnom roku, tako da teško je danas, vidite što se sve događa, brakovi se stvarno raspadaju, teško je da ta ljubav opstane do kraja života, ali sa ovom osobom zaista bih želio ostati, mislim da sam sam vam puno rekao s tim, ali...ne bi više o tome.

Najteže mu je bilo kada mu je iznenada preminuo sin Tomislav, a Severinina gesta u tim trenucima ga je posebno dirnula.

Tužna je to priča, ali nakon smrti moga sina, prvi telegram koji je došao mi je poslala Severina i ona me zaista toliko duboko dirnula da sam promijenio toliko mišljenje o njoj, nisam mogao vjerovati, eto, da je došla do moje adrese, do mog kontakta i mislim da me za vijeke vjekova kupila kako se ono kaže…hvala ti Severina, ljubim te i jako te volim još uvijek, ostani tako dalje.

Slušateljima Happy FM-a je otkrio da unatoč tome što je zakoračao u osmo desetljeće života ne planira u mirovinu, te kako već ima puno snimljenih pjesama i da se glazbom planira baviti zauvijek.

To je lijek za dušu, ja stvarno sam pjevač koji pjeva sa srcem i dušom i imam veliku publiku diljem cijeloga svijeta koja me mahom podrža i evo hvala Bogu imam još uvijek tu energiju i snagu i ne odustajem. Ljudi prepoznaju, mislim da pjevam s dušom i srcem i da je to razlog mog uspjeha koji traje još i dan danas…Nikada nisam htio da me netko žali i moja želja je bila upravo da me više prije ljudi mrze nego žale. Mislim da na neki način uspio i postigao zavidne uspjehe…

VIDEO: Jole o putovanju u Dubai: 'Sve je skupo, ali bitno mi je da djeca osjete različitost kultura'