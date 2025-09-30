Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Glazbena poslastica

Zdravko Čolić ove jeseni stiže u Koprivnicu

Foto: Dario Horvat
1/13
VL
Autor
Večernji.hr
30.09.2025.
u 14:12

Jedan od najpopularnijih pjevača ponovno dolazi u Hrvatsku

Zdravko Čolić, bezvremenska glazbena ikona i već pola stoljeća jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, nakon što je oduševio publiku u prepunim dvoranama diljem Hrvatske, ove jeseni stiže i u koprivničku Sportsku dvoranu Josip Samaržija Bepo.

Miljenik regije pred publiku stiže 28. studenoga, a dugoočekivani koncert prilika je i starijim i mlađim generacijama da taj dan uživaju u nekim od najljepših i najvećih pjesama otpjevanih na ovim prostorima, poput  'Ti si mi u krvi', 'Produži dalje", 'Gori vatra', 'Noć mi te duguje', 'Svadbarskim sokakom', 'Jedna zima sa Kristinom', 'Krasiva', 'Čija je ono zvijezda', 'Pjevam danju, pjevam noću', 'Pusti, pusti modu' i mnogim drugim…

Čolićevi višesatni koncerti glazbeni su spektakli na kojima se isprepliću snažne emocije, uz moćnu interpretaciju i vokal, jaku karizmu i neponovljivu energiju koju Čolić zrači s pozornice.

Ne čudi, stoga, kako je uvijek i svugdje rado viđen gost, za čije se koncerte traži ulaznica više, a ulaznice za koprivnički koncert dostupne su putem sustava Eventim, na Petrol i Crodux benzinskim postajama, u Caffe Baru Stefano (u Koprivnici) te u Domino Baru (Palovec).
Ključne riječi
Koprivnica koncert Zdravko Čolić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još