Zdravko Čolić ove jeseni stiže u Koprivnicu

Zdravko Čolić, bezvremenska glazbena ikona i već pola stoljeća jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, nakon što je oduševio publiku u prepunim dvoranama diljem Hrvatske, ove jeseni stiže i u koprivničku Sportsku dvoranu Josip Samaržija Bepo.

Miljenik regije pred publiku stiže 28. studenoga, a dugoočekivani koncert prilika je i starijim i mlađim generacijama da taj dan uživaju u nekim od najljepših i najvećih pjesama otpjevanih na ovim prostorima, poput 'Ti si mi u krvi', 'Produži dalje", 'Gori vatra', 'Noć mi te duguje', 'Svadbarskim sokakom', 'Jedna zima sa Kristinom', 'Krasiva', 'Čija je ono zvijezda', 'Pjevam danju, pjevam noću', 'Pusti, pusti modu' i mnogim drugim…

Čolićevi višesatni koncerti glazbeni su spektakli na kojima se isprepliću snažne emocije, uz moćnu interpretaciju i vokal, jaku karizmu i neponovljivu energiju koju Čolić zrači s pozornice.

Ne čudi, stoga, kako je uvijek i svugdje rado viđen gost, za čije se koncerte traži ulaznica više, a ulaznice za koprivnički koncert dostupne su putem sustava Eventim, na Petrol i Crodux benzinskim postajama, u Caffe Baru Stefano (u Koprivnici) te u Domino Baru (Palovec).