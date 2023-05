Zbog preranog slavlja publike zamalo je izgubio! Dorian protiv svih pet lovaca osvojio najveći iznos dosad

Večerašnja emisija novog kviza Superpotjera donijela nam je najvećeg pobjednika do sada, Doriana Nemeta iz Zagreba, koji je hrabro igrao protiv svih pet lovaca i osvojio najveći iznos do sada u Superpotjeri - 35.000 eura! On se u večerašnjoj emisiji prvi borio protiv lovaca Svena Marcelića, Morane Zibar, Krešimira Sučevića Međerala, Mladena Vukorepe i Deana Kotige. Odmah na početku je rekao kako su djevojka i on podignuli kredit za stan nedavno pa bi novac uložio u to.

U pitanjima s višestrukim izborom ponudio je sve točne odgovore, a lovci su mu potom ponudili 35 tisuća eura za pobjedu protiv svih 5 lovaca, ali samo 3 sekunde prednosti. Sven je odmah nakon pitanja s višestrukim izborom rekao kako je to točno profil kandidata kakve vole vidjeti u završnoj potjeri.

Dorian, diplomirani inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, koji radi u hrvatskoj tvrtki, se odlučio za borbu protiv svih lovaca. Na kraju se to ispostavilo kao sjajna odluka jer je ovaj Zagrepčanin na kraju osvojio najveći iznos do sada! Ovacije publike počele su i prije nego li je isteklo vrijeme lovcima, zbog toga što je Dorianu ostalo još 16 sekundi do kraja.

No, nedostajalo je Dorianu još jedan točan odgovor da službeno osvojio, zbog čega je on zbog publike počeo slaviti i prije službenog kraja, a zbog toga nije čuo pitanje zadnje.

No ni ta nepredviđena situacija nije ga omela i točno je odgovorio da je Abul-Abbas bio slon poklonjen franačkom kralju Karlu Velikom.

- Ja nisam čuo pitanje - rekao je Dorian voditelju nakon kraja.

Supertim lovaca, Sven Marcelić, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Mladen Vukorepa i Dean Kotiga, nije znao odgovor na tri pitanja. Zapravo, Dean nije znao da više od 70% mase granita čine dioksidi silicija, da u videoigri u Counter-Strikeu kanteri (kaunteri) igraju protiv terića (terorista) i da je Joseph Haydn uz Vojničku skladao 105 drugih simfonija, piše HRT.

- Ovo je triler, kazao je Dean nakon nadmetanja.

- Sjajan nastup. Izvrsno, mirno, rekli ste da nemate tremu! Naše prijetnje ovaj su put bile prazne puške. Jako smo se trudili, vidite nas, još smo zapuhani. Čestitam, mislim da ste osvojili najveći iznos. Sjajno!, kazao je Sven.

Iduća natjecateljica bila je 20-godišnja Hana Vlahov. Mlada Zadranka oduševila je 2020. godine nastupom u Potjeri gledatelja koji joj je financijski pomogao da školovanje nastavi u inozemstvu. Svestrana studentica matematike u Nizozemskoj u prvom krugu odgovorila je na svih pet pitanja.

U drugom krugu odlučila je igrati protiv troje lovaca - Deana, Morane i Mladena, koji su joj ponudili 10.000 eura i 15 sekundi prednosti. Na Svenovu "kraljevsku" ponudu od 40.000 eura za duel s cijelim supertimom i Krešinu od 20.000 eura s četiri lovca odgovorila je da nije toliko ambiciozna. Željela je osvojiti iznos s kojim može otputovati u New York na koncert Billyja Joela, a za to je bila dovoljna ponuda troje lovaca. Uspjela ih je nadigrati i osvojiti 10.000 eura, a na njezinu satu ostalo je još 14 sekundi!

Joško je zaključio da je Hana mogla ići na duel s lovcem više, a Sven da se mogla nadmetati sa svih pet.

- Drago mi je da tako mlada, pametna i skromna cura zna što će s novcem. Drago mi je i da je ona Potjera urodila dobrim djelom, kazao je Mladen koji je od Hane izgubio i u Potjeri.

U nadmetanju s lovcima Hana nije znala da pametni satovi imaju visinometar, barometar, kompas i termometar, da je klip četveroslovno ime koje dijele plod kukuruza i valjkasti dio u motoru te da se prva scena filma "Da Vincijev kod" s Tomom Hanksom događa u muzeju Louvre.



Lovci su netočno odgovorili na dva pitanja. Na oba je odgovarao Dean! Nije znao da su pet i dva prosti brojevi čija je razlika jednaka tri i da je konvertibilnost naziv za mogućnost slobodnog mijenjanja jedne valute za drugu. U svoju obranu kazao je da bi se možda mogao povući u mrak…

Primoštenac Mislav Matijević, koji je nedavno diplomirao rusistiku i skandinavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u nadmetanje s lovcima ušao je s maksimalnih 2500 eura. Izabrao je dvoboj s troje lovaca za 8000 eura i 13 sekundi prednosti. Time je želio pokazati da se drži obećanja jer je prilikom predstavljanja rekao kako bi bio zadovoljan i s 8000 eura koje bi iskoristio za predsjedničku kampanju. U jednom trenutku imao je čak 20 sekundi prednosti, no tada je izgubio koncentraciju. Zaredala su pitanja na koja nije znao odgovoriti i, nažalost, izgubio je. Lovcima su preostale još tri sekunde.

Umirovljenica Branka Grubišić iz Makarske, posljednja natjecateljica u emisiji, osvojila je 2500 eura brzim i sigurnim nastupom. Zatim se nadmetala s četiri lovca za 17.500 eura uz 10 sekundi prednosti. Veoma je dobro počela, no potkraj je predugo čekala i lovci su je nadigrali za 20 sekundi.

