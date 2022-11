Zbog ovih razloga Ćiro Blažević zaslužuje biti Počasni građanin Grada Zagreba

1. Najbolji razgovori u centru su oni koji se sastoje samo od pitanja.

”Kaj ima?” pitaš poznanika s kojim se mimoilaziš ispred Pifa.

”Kod tebe?” uzvrati on. Nakon toga svatko ode u svome smjeru, bez želje da zbilja čuje odgovor na svoje pitanje, a ipak je razgovor bio kompletan.

2. Ćiro Blažević zaslužuje biti Počasni građanin Grada Zagreba. Ne samo zbog sportskih uspjeha, već i zbog elegantne pojave.

3. Vrata na ulazu u legendarni Bulldog su automatska i funkcioniraju po principu polupropusne membrane, propuštajući samo one kojima je centar grada prirodno okruženje, dok će ove Ostale - kada onako turistički navrate da pojedu kobasicu na Adventu - stisnuti k’o limun dok ulaze, a nokautirati dok izlaze.

4. Još veći problem su im vrata za toalet. Prije nego što kroz njih prođete, potrebno vam je završiti fakultet za informatičkog stručnjaka.

5. U Amfori na Dolcu ne treba filozofirati. Sjedneš gdje ima mjesta, naručiš što ti konobarica Ana kaže i, bez ikakve provjere, platiš onoliko koliko kaže. Bit’ ćete zadovoljni!

6. Laž i preuveličavanje jedno od osnovnih sredstava komunikacije u centru grada. Ovaj popis stvari koje sam tijekom svog života naučio u centru grada nije iznimka od tog pravila. (Za preuveličavanje pogledaj točke 3 i 4).

7. Unatoč rasprostranjenom mišljenju da muškarac uvijek treba pustiti ženu da prije njega negdje uđe, u svaki lokal je muškarac, zapravo, taj koji ulazi prvi. On se treba kretati ispred dame otklanjajući na taj način potencijalnu opasnost i rješavajući pitanje slobodnog mjesta.

U lokal se, također veoma bitno, ne ulazi sa zapaljenom cigaretom. Prilikom izlaska iz lokala, a ovo je najvažnije, redoslijed je obrnut: žena ide ispred, a muškarac je prati. Ako se ovo pravilo dosljedno poštuje - ovo znam iz vlastitog iskustva - povećavaju se šanse da će opisani ljubavni par nešto kasnije, khm... khm..., skupa zapaliti cigaretu. (Pogledaj pravilo broj 6).

8. Pri svlačenju ili oblačenju kaputa ženi može pomagati jedino muškarac koji je s njom u društvu. Bilo da je riječ o ponudi garderobijera u garderobi, konobara u lokalu ili čak šefa sale, ta pažnja se odbija. Ona je isključivo u domeni muškarca koji se nalazi u njenom društvu i od toga ne bi smjelo biti odstupanja ni u slučaju da ugostiteljski objekt u kojemu se nalazite zahvati požar.

9. Teški, introvertirani i autodestruktivni tipovi poput Tina Ujevića, ili štojaznam: Dylana iz “Beverly Hillsa”, nažalost više nisu na cijeni. Razmislite o novom imidžu ako ste se furali na ovo...

10. Provesti ljeto u Zagrebu je u teoriji dobro, ali u praksi baš i nije.

11. Pojam “građani drugoga reda” u centru se koristi za one ljudi koji, istina, žive u centru grada, ali ne u jednoj od onih zgrada koje možete vidjeti s ulice, već u zgradi koja se nalazi u unutarnjem dvorištu.

12. “Stara gradska jezgra” nije ništa dobro iako tako možda zvuči. To je razlog zbog kojeg ne možete imati klima uređaj, ni PVC prozore, a za svaki minimalni zahvat morate dobiti suglasnost konzervatora.

13. Kada netko kaže da: “studira i radi” - to u prijevodu znači da nit studira, nit radi...

14. Vozači Radio taksi Zagreba pljuvat će vam po Uberu i Cammeu, a ovi iz Ubera i Cammea po Radio taksiju. Nosite stoga obavezno medicinsku masku tijekom vožnje kako se ne biste zarazili!

15. Golub je jedina ptica koja zaslužuje naše poštovanje. Za vrijeme zime ona, naime, ne odleti u toplije krajeve poput ostalih zimogroznih i šupljokostih ptičurina, već ostane u centru Zagreba, prigovara zimskim službama, čisti snijeg, mijenja gume i, sve ostalo što gradska raja zimi radi. Recite slobodno da sam lud, ali ja to cijenim... Isto je činio i Nikola Tesla, a kod njega iako nacionalnost upitna - genijalnost nije!

16. Kada netko završi razgovor retoričkim pitanjem: “Jel pošteno?” - znajte da nije. Prevareni ste!

17. Bicikliste treba zabraniti! (Od ovog pravila izuzete su naravno one lijepe, graciozne biciklistkinje koje u proljetnim haljinicama i na starinskim biciklima elegantno klize kroz centar grada).

18. Karaka nije jedrenjak s tri ili četiri jarbola, kako će vam svaki poznavatelj brodova reći, već kultno mjesto u kojemu su se početkom osamdesetih okupljale Dinamove legende i druge gradske face.

19. Pametna klupa nije klupa, tvrdim to pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, a nije ni pametna!

20. Ona pizzeria kod Kamenitih vrata ostala je upisana u kolektivnu memoriju svih ljubitelja tog talijanskog specijaliteta kao najbolja u gradu. I schluss! Sve ostale bi trebale izbjegavati upotrebu tog epiteta.

21. Kada na nekom lokalu piše da se “preuređuje”, to zapravo znači da ga je zatvorila porezna uprava.

22. Ukoliko netko u vašem društvu naruči “expresso”, nemojte misliti da vas požuruje. On ustvari želi “espresso”, samo je fakat neobrazovan.

23. Charlie je najbolji kafić! Na četiri kvadratna metra srest ćete Trenera svih trenera, predsjednika Ustavnog suda RH, najmanje dva-tri ministra, poznatu TV novinarku, Emira Hadžihafizbegovića, par zgodnih djevojaka i autora ovog teksta... Ne znam niti jedno drugo mjesto na svijetu, osim možda Pariza tijekom dvadesetih godina prošlog stoljeća, koje bi moglo okupiti takvu klijentelu.

24. Ono što se početka milenijuma događalo svakog utorka u Gjurinim podzemnim prostorijama - odgovorno to tvrdim iako se većine ne sjećam - bilo je nešto najbolje što je ovaj grad u svojoj povijesti noćnih izlazaka imao ponuditi.

25. Razlika između fizičke i pravne osobe je: dok sjediš u restoranu s društvom, toviš se i zajebavaš konobara, ti si fizička osoba. Kada zatražiš račun - e, onda si pravna!

26. Atraktivnoj djevojci koja se preziva Kulušić ne treba prići s rečenicom da je ona, eto, jedini Kulušić u koji bi još uvijek, barem teoretski, mogli ući... Spomenuta djevojka možda uopće ne mari za doba Novog vala pa ćete ostati posramljeni. Prijatelj mi je pričao da se njemu to dogodilo.

27. Milivoj Dežman nije zaslužio onakav tretman od Ljerke Šram.

28. Ni Vlatka od Dikana!

29. Iako 2020. godina zasigurno neće biti upamćena po mnogo toga lijepog, povremena ljudska dobrota, humanost i zajedništvo do kojega je došlo kada je to bilo najpotrebnije, ipak je nešto što bi se moglo izdvojiti kao vrlo značajno iz tih teških 365 dana. Dovest će to, uvjeren sam, i do nečeg lijepog...

30. Britanac nedjeljom se svojom ponudom ne razlikuje previše od Hrelića subotom.

31. Kontejneri za smeće iznose se ispred zgrade od 20 do 22, a vraćaju unutra prije 8 ujutro. Onaj tko se ne pridržava ovog reda, bit će strogo kažnjen, ali i njegovi susjedi. (Ovo je najnovija spoznaja do koje sam došao tijekom svih ovih godina).

32. U vrećice za smeće od 40 litara, jedva da stane pola od toga. Više litara, kažu dobro upućeni, stane u neke pjevače..

33. Dinamo!

34. Tko god vam kaže da ne bi volio živjeti u centru grada, lagat će vam i o drugim stvarima.

35. Trideset i pet godina je premalo da bi se imalo blage veze o bilo čemu, a kamoli nečemu ovako slojevitom i uzbudljivom kao što je to centar grada.

