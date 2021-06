Zbilja je to rekla: Sharon Stone mnoge je šokirala izjavom o kolegici Meryl Streep

Glumica Sharon Stone izazvala je pravu buru reakcija na društvenim mrežama svojim izjavama o kolegici Meryl Streep, a neki kažu kako je moguće da joj se vrata Hollywooda zatvore nakon ovoga. - Puno sam bolja negativka u filmovima od Meryl i to sa sigurnošću tvrdim. Meryl nikad ne bi bila tako dobra u "Sirovim strastima" ili "Casinu". To znam, a i ona je toga svjesna - izjavila je 62-godišnja Stone u intervju za "Everything Zoomer" i ubrzo se ta izjava počela dijeliti na društvenim mrežama i njezini i obožavatelji Meryl Streep ostali su u čudu što je Stone izjavila ovo.

Stone i Streep prvi put su se pred filmskim kamerama zajedno pojavile tek nedavno u filmu "The Laundromat" koji je snimljen za streaming platformu Netflix. Sharone kaže kako je Hollywood ostale glumice doveo u situaciju da se moraju diviti Meryl Streep i biti zavidne na njezinoj karijeri i samo sanjati o uspjehu koji je ona ostvarila . Dodala je kako je bez sumnje Meryl odlična glumica, ali izdvojila je i nekoliko glumica koje su jednako talentirane kao i ona.

- Cijela ludnica koja vlada oko nje je dio onoga što Hollywood sustavno čini ženama. Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet, sve su to glumice jednako odlične kao i Meryl, ali svi se oduševljavaju samo na spomen Meryl - izjavila je Stone.

VIDEO Britney Spears: Nemam svoj novac, ne smijem imati bebu, depresivna sam i plačem