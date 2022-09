Zarađuju koliko i najveći svjetski influenceri, rade za Chanel i Pradu, a nisu stvarni ljudi

Biti popularan na društvenim mrežama više i nije znanstvena fantastika. Popularni su profili javih osoba, poznatih brendova, fotografi, influenceri i slično, no neki se profili jednostavno ne mogu svrstati u te kategorije. Svijet influencera svakim je danom sve razvijeniji, ali i čudniji, kompliciraniji. Poznati brendovi ulažu velik novac u digitalni marketing i oglašavanje na društvenim mrežama, a mnogi bi rekli da je to najvažnije za razvoj kompanije.

Stvarni životi

Međutim, i oni su shvatili da u poslu s influencerima ponekad nije sve jednostavno. Ljudi su, donose ponekad loše odluke, neprofesionalne, mijenjaju se želje, a ambasadori su tog brenda čime direktno riskiraju daljnji posao. Očito se tako razvila i ideja digitalnih influencera koju kompanije mogu same stvoriti, kontrolirati svaku objavu i ponašanje, a izgledaju poput stvarne osobe. Toliko stvarne da nekad nije ni lako zaključiti radi li se o stvarnoj ili onoj kompjutorski kreiranoj osobi. Njima se skandali i pogreške ne mogu dogoditi, uvijek izgledaju savršeno i uvijek su pripremljeni, a svaka objava baš je onakva kakvu kompanije žele. I dok je sve to i dalje u Hrvatskoj čudno, u virtualnom svijetu "čudno" ne postoji. To su profili poput sasvim "običnih" influencera, koji lako angažiraju publiku, fotografije su uvijek prekrasne, o proizvodima govore s iskustvom stvarne osobe i jednostavno su – savršen marketinški alat i još k tome koštaju manje nego oni u ljudskom obliku. Sjetimo se pompe 2017. godine oko profila djevojke Lil Miquela. Pod tim imenom djevojka je u samo godinu dana od otvaranja Instagram-profila prikupila 462 tisuće pratitelja, poznatih kao Miquelites, a sada ih ima više od tri milijuna. Na početku nitko nije ni posumnjao da se radi o robotskoj osobi, odnosno kreiranoj računalno. Svi su vjerovali da je to samo još jedna mlada djevojka iz Los Angelesa. No kako su se objavljivale fotografije, mnogi su primijetili da na nekima izgleda pomalo "pikselizirano". Pripisivali su to prevelikim filtrima (što nije rijetkost na Instagramu), no malo pomalo javnost je došla do istine, koja sada i piše u opisu njezina profila. "Devetnaestogodišnji robot koji živi u L. A.-u", piše joj u opisu. Ali taj robot radi sve kao i najpoznatiji influenceri – fotkala se s nekima od najpoznatijih ljudi današnjice, isprobava najbolje i najskuplje restorane, zabavlja se u najpopularnijim klubovima, čak i pjeva. Miquela je dobra na svim poljima. Skuplja donacije za plemenite ciljeve, svakodnevno objavljuje fotke, lajka komentare i dopisuje se sa svojim obožavateljima.

Surađuju s brendovima

Inače, lik su stvorili Trevor McFedries i Sara DeCou, a projekt je počeo 2016. godine kao Instagram-profil koji će promovirati razne brendove, uglavnom modne. Tako je Lil Miquela model i za Calvin Klein i za Pradu.

Uz nju, sve je poznatija i Rozy – južnokorejska "virtualna influencerica", odnosno digitalno prikazano ljudsko biće. Na Instagramu je prati više od 130.000 pratitelja, a radi s brendovima poput Hermesa i Chanela. Uvijek ima besprijekornu šminku, odjeću odmah s podne piste, a k tome i pjeva, pleše i radi kao model. Teško je i zamisliti da ništa od toga nije stvarno.

Lansirana je 2020. godine, a sjedište joj je u Seulu, u tvrtki koja ju je stvorila. Rozy je "spoj osoba koje se nalaze u stvarnom i virtualnom svijetu. Ona je sposobna učiniti sve što ljudi ne mogu... u obliku najsličnijem čovjeku", piše na Sidus Studio X web-stranici.

Svog je virtualnog influencera odlučio napraviti Hirokuni Miyaji, koji je imao marketinšku kompaniju koja se bavila s 3000 influencera u Japanu. Zbog golemih problema s kojima se suočavao svaki dan, odlučio je stvoriti svog influencera – Liama Nikura.

– Najprije snimimo fotografiju koristeći 360 kameru, repliciramo okoliš i renderiramo sliku. Stavim stvarni model u 3D softver i komponirajući softver. Kad se pojavi fotografija, ručno dodajem detalje kao što su kosa i slično, a kad je gotovo, stavim to lice na ono modela koje već imam. Zatim uploadam – objasnio je Ayami Tomio, digitalni CG umjetnik u startupu 1sec, koji je lansirao Liama, koji je veliku popularnost stekao tijekom lockdowna, kad je objavljivao fotografije iz Tokija, ali i s putovanja u, npr. Los Angeles, dok su svi drugi bili kod kuće.

