Zaradio je 100 milijardi dolara: Došao do novca razarajući obitelji i prijateljstva

Potkraj lipnja svijet je obišla informacija da je Bernard Arnault, čelni čovjek LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, francuskog multinacionalnog konglomerata za luksuzna dobra, postao treći čovjek na svijetu koji trenutačno "vrijedi" više od 100 milijardi dolara.

U tom ekskluzivnom klubu su samo Bill Gates, vlasnik Microsofta, i Jeff Bezos, vlasnik Amazona, koji je trenutačno malo pao nakon burnog razvoda od sada bivše supruge MacKenzie. Vjetar u leđa Arnaultu dali su Kinezi koji su sve više počeli kupovati luksuzne torbe Louis Vuitton i konjak Hennessy pa su dionice LVMH-a porasle za 43 posto.

Foto: PA/Pixsell

- Najviše volim pobjeđivati i biti prvi - rekao je Arnault u jednom od rijetkih intervjua. - Uvijek sam volio biti prvi. Nisam uspio postati kvalitetan pijanist ni tenisač, moj uspjeh je što su svi moji timovi broj jedan u svijetu - kaže i nastavlja, bez ironije: - Još smo mali. Tek počinjemo. Ovo je jako zabavno. Prvi smo, ali možemo još bolje. Arnault za sebe kaže da je u mladosti bio naivan i puno više vjerovao ljudima, a sada svoje poslovne odluke temelji na kombinaciji instinkta i činjenica. - Instinkt je opasna stvar, a temeljimo li stvari samo na činjenicama, to često ne funkcionira. Treba biti jednako nepovjerljiv prema pretjeranoj racionalizaciji u poslu kao i prema onom osjećaju iznutra. Taj 70-godišnjak ima gotovo opsesivni poremećaj posjedovanja lijepih i luksuznih brendova, no njegova prva ljubav bile su nekretnine. Rođen je u Roubaixu, industrijskom gradu na sjeveru Francuske, a nakon što je završio Ecole Polytechnique 1971., jedan od prestižnih francuskih fakulteta, počeo se baviti građevinom. Njegov otac se tako obogatio i ustupio je svom sinu 13 milijuna eura da pokrene svoj biznis. U to vrijeme posjetio je Sjedinjene Američke Države i prvi put primijetio pravu moć luksuznih brendova. Tada je pitao njujorškog taksista što zna o Francuskoj.

- Nije znao tko je francuski predsjednik, ali je znao za Dior - prisjeća se Arnault. To ga se dojmilo pa je godinama kasnije, 1984. lobirao u francuskoj vladi da mu dopuste da preuzme kontrolu nad Boussacom, tekstilnom kompanijom pred bankrotom. Naime, oni su imali to što je htio - brend Christian Dior. Kompaniju je kupio za jedan franak i obećao francuskoj vladi da će svi zaposlenici zadržati dosadašnje poslove. Za pet godina rasprodao je gotovo sve osim Diora.

Foto: PA/Pixsell

Vlada je bespomoćno gledala kako Arnault otpušta 8000 radnika i tako unosi novu brutalnu energiju u nježni svijet francuskog poduzetništva 80-ih. Htio je kreirati poslovnu strukturu u kojoj individualni brendovi mogu imati kreativnu slobodu, a iza sebe potporu velike grupe. - Najveća prednost toga je što imate priliku zaposliti najbolje ljude - kaže poduzetnik. Nakon toga ju je četiri desetljeća dizao na noge, pod njegovim budnim okom postala je globalna grupa koja je ostvarila 46,8 milijardi eura profita 2018. i trenutačno drži Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Veuve Clicquot i Dom Pérignon. Sebi je priskrbio najveći komad kolača kompanije, pogotovo nakon što je uspješno spojio modni brend Louis Vuitton s proizvođačem šampanjca i konjaka Moët Hennessy, a onda još kompletno izbacio predsjednika Louis Vuittona, Henryja Racamiera, koji je na toj poziciji bio jer je tvrtka pripadala njegovoj obitelji. Istu strategiju koristio je pri svakoj novoj akviziciji.

Razarao je obitelji i uspijevao posvaditi poslovne partnere koji su godinama dobro surađivali. Samo mu u rijetkim slučajevima to nije uspijevalo, na primjer, kada je htio pridobiti Hermes. Vlasnici, obitelj Dumas, tužili su ga sudu, no on je i na tome zaradio milijune. Tijekom devedesetih je samo kupovao luksuzne brendove kao što su Givenchy, TAG Heuer, Sephora, ali i vinarije. Krakovi mu se protežu i do Rimowe, Bulgarija, votke Belvedere...

Foto: REUTERS/Pixsell

Kritizirali su ga za zbog velikog luksuznog konglomerata, no mnogi njegovi konkurenti uvidjeli su da svojim potezima uspijeva zarađivati sve više. - U devedesetima imao sam ideju skupiti sve brendove u jednu veliku grupu i zbog toga su me mnogi kritizirali. Sjećam se da su mi govorili da to nema smisla i da tim potezom neću ništa postići. Ali uspio sam. I sada me svi žele kopirati, čemu se zapravo veselim jer oni nisu uspješni, ali pokušavaju - rekao je zapovjednik Legije časti. Promjenom ekonomske klime u 21. stoljeću, Arnault je uvidio da ljudi više ne žele kupovati luksuzne brendove koje su prije svi morali imati. Kao rezultat toga, mnogi brendovi su loše zarađivali i bilo im je teško ostati čak i na nuli. No on nije očajavao i ostajao je pri svojem uvjerenju da je bitan fokus na luksuz i kvalitetu, ali ipak je ponovno morao otpustiti brojne zaposlenike. Usprkos financijskim teškoćama, uspio je zadržati vlast nad nekima od najpoznatijih luksuznih brendova na svijetu. Neki bi ga možda prozvali predatorom, no njemu to nije važno. - Ma naravno da ne očekujem da će ljudi koji su mi izravna konkurencija lijepo govoriti o meni - kaže Arnault koji informacije o svojem privatnom životu u javnost daje na kapaljku, a taj primjer slijede i njegova djeca. On je sitan čovječuljak uvijek u istom savršeno krojenom Diorovu odijelu, koje nosi kao zaštitni znak, slično kao i pokojni dizajner Karl Lagerfeld.

Figuru može zahvaliti tenisu, a zbog ljubavi prema tom sportu kćeri su ga jedne godine iznenadile poklonivši mu prijateljski meč protiv Rogera Federera. Ženio se dva puta. S prvom suprugom, Anne Dewavrin bio je u braku od 1973. do 1990. i dobili su dvoje djece, kći Delphine i sina Antoinea, no nisu bili sretni zajedno. Potom se 1991. zaljubio u kanadsku pijanisticu iz Quebeca Hél?ne Mercier. Imaju tri sina, Alexandrea, Frédérica i Jeana. Četvero od petero njegove djece su dio LVMH-ova carstva. Njegova kći Delphine je potpredsjednica Louis Vuittona, a kako se čini, naslijedit će očevu poziciju. Ona je odlučila da će novi kreativni direktor Louis Vuittona biti česti suradnik i jedan od najboljih prijatelja repera Kanyea Westa, Virgil Abloh, dizajner koji je svojim brendom Off-White u kratko vrijeme postao omiljen među influencerima i reperima, a svojom prvom revijom privukao je pažnju sve mlađih kupaca zainteresiranih za ulaganje u luksuz.

Foto: Reuters/Pixsell

Njegov najstariji sin, Antoine Arnault bavi se brendovima Loro Piana i Berluti te je u upravnom odboru LVMH-a. Kaže da bi njegov otac radije sanjao. - Ljudi ga zamišljaju kao neku spodobu u staklenoj kupoli okruženu Excelovim tablicama. No to je potpuno kriva predodžba. Njemu je obitelj uvijek na prvome mjestu. Naravno da je radoholičar, jako puno radi, ali on to voli i to ga zabavlja. Kod nas nije uopće tako ozbiljno kako mnogi zamišljaju, mi ne temeljimo odluke na cijenama dionica, nas motivira da su svi naši brendovi najbolji - kaže Antoine i nastavlja: - Nismo veliki zato što trčimo za profitom, nego zato što smo kreativni, inovativni i znamo što je prava kvaliteta. Tenis mu nije jedini hobi. Arnault voli umjetnost i u svojoj kolekciji ima radove Pabla Picassa, Yvesa Kleina, ali i Andyja Warhola i Henryja Moorea. Njegovi suradnici kažu da razmišlja kao umjetnik. - Mislim da kao poduzetnik mora biti oprezan i konzervativan. Ali s njim je doista ugodno raditi, kreativna je osoba otvorena za nove ideje. Neke svoje zamisli kaže u pola glasa, ali znamo da čak i to što kaže sebi u bradu zapravo misli. I onda ja počnem poduzimati korake kako bi se to ostvarilo, a Bernard i ja se istodobno i dobro zabavljamo.

Zbog toga je pokrenuo i zakladu Louis Vuitton, muzej i kulturni centar, čime je LVMH postao velika potpora umjetnosti u Francuskoj. Obećao je da će donirati 200 milijuna eura za obnovu katedrale Notre-Dame koja je u travnju izgorjela u požaru. Ipak, Arnaultov najzanimljiviji novi projekt je modna linija pjevačice Rihanne.

Foto: REUTERS/Pixsell

Ona je nedavno proglašena najbogatijom glazbenicom na svijetu, a osim što je izgradila uspješnu karijeru kao pjevačica i iznjedrila brojne hitove, trenutačno ima iznimno hvaljenu liniju šminke Fenty Beauty, liniju donjeg rublja, a surađivala je i s Pumom.