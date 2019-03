Najbogatiji čovjek na svijetu uhvaćen je u preljubu, za što je zaslužan Trumpov prijatelj

Tajkuni Silicijske doline nakon što uspiju, kao što su to uspjeli Sergej Brin, Larry Page ili Jeff Bezos, dobiju ambiciju da se dokažu i u drugim sferama. Nerijetko se vrate korak natrag, pa se nastoje dokazati u recesijskim industrijama. Tako nešto napravio je upravo Bezos kupivši od obitelji Graham The Washington Post.

Grahamovi su desetljećima bili vlasnici novina koje su obilježile priče poput Pentagon Papersa ili Watergatea, novinari poput Carla Bernsteina i Boba Woodwarda ili urednici poput Bena Bradleeja. Ipak, ni jedno od najvećih imena izdavaštva, s poviješću dugom 140 godina, nije moglo bez strepnje gledati najteža vremena za tiskane medije. Bezos je dvojio treba li mu tako nešto u životu, no nakon dva sastanka s Donom Grahamom, obiteljskim nasljednikom vlasništva The Posta, zaključio je da želi taj izazov. Bio je toliko siguran da uopće nije tražio da se obavi dubinska analiza kompanije, već je jednostavno platio 250 milijuna dolara, koliko je stajalo na Grahamovoj ponudi. Najbogatijem čovjeku svijeta trebalo je samo tri godine da preokrene negativni trend koji nije zaobišao velike novine i postigne rekordnu čitanost, jer je dopustio da redakcija naraste na 900 ljudi.

– Ništa nisam znao o novinskom biznisu, ali sam ponešto znao o internetu. To s mojim financijskim mogućnostima razlog je zašto sam kupio The Post – rekao je 2014., godinu dana nakon što je kupio utjecajni medij. Navodno je u prvom obraćanju redakciji rekao kako se u uređivanje neće petljati, no novine moraju zastupati demokraciju, a neće imati ništa protiv da se prati njegova druga tvrtka, Blue Origin, s kojom ima namjeru osvajati svemir. Motivacija je postala malo jasnijom kada se na političkoj sceni pojavio Donald Trump.

Prljavi materijali

Za Bezosa nije bilo nikakve dileme – The Post mora biti protiv. I to, doduše, nije bilo ništa novo, washingtonske su se novine dva puta u koštac hvatala s još jednim republikanskim predsjednikom na kraju ga smijenivši, Richardom Nixonom. Ipak, u ove dvije godine Trumpova sjedenja u Ovalnom uredu, Jeff Bezos shvatit će da postoje bitne razlike. S poslovne i tehnološke strane, u The Postu sve je napravljeno sjajno, imaju brži i bolji web, softver koji omogućuje bolje analitičke i marketinške alate. Odnosno, stare su novine odjednom usmjerene drukčije, koriste se strategijama karakterističnima za portale, a k tome je Bezos unio i svoju opsjednutost krajnjim korisnikom. Pa nerijetko uprava i uredništvo dobiju proslijeđene e-mailove koje šalju čitatelji, zadovoljni ili nezadovoljni.

Foto: PA/Pixsell

U kompaniji radi više softverskih inženjera nego ih ima u većini tvrtki Silicijske doline. Sav taj pogon dnevno u medijski prostor pusti oko 1200 članaka. Odavno je već The Post u online posjetama prešao glavnog rivala The New York Times. Ali to je plod tehnologije, a ne velikih priča, iako je The Post uredno konzistentan u praćenju Bijele kuće, odnosno Donalda Trumpa redovito izazivajući njegov bijes.

Iako su newyorške novine, primjerice, srušile Harveya Weinsteina, ni jedne ni druge ipak nisu previše uzdrmale Donalda Trumpa, odnosno ispunile svoju ambiciju da ga barem stave u defenzivu. Da je danas američkom predsjedniku lakše uzvratiti medijima nego što je to bilo Richardu Nixonu, druga je lekcija koju će naučiti Jeff Bezos. Jer, i Trump ima kompiće u izdavaštvu koji, eto, izdaju tabloide. Pa je tako David Pecker, vlasnik kuće AMI, American Media International, koja je izdavač National Enquirera, koji bi se prije dao usporediti s nekim izdanjima u Srbiji nego s nečime u nas.

I tako se Pecker, očito za račun svojeg frenda u Bijeloj kući, za nekih 280.000 dolara dočepao lascivnog materijala, SMS-ova koje je Bezos razmjenjivao sa svojom novom djevojkom. Dakle, uspjeli su još nešto. Došli su do dokaza o Bezosovoj nevjeri supruzi MacKenzie jer je, dok je bio u braku, počeo vezu s poznatom novinarkom i voditeljicom Lauren Sánchez. Priču o vezi Sánchez i Bezosa objavljena je dan nakon što je objavljena rastava braka Bezosovih. Iako voditeljica i najbogatiji čovjek svijeta nisu porekli svoju vezu, dapače ona je i ojačala iako se ne pojavljuju u javnosti, svejedno je to za Bezosa, ispostavit će se, postalo previše neugodno.

Foto: DPA/Pixsell

Cijeli je događaj, jasno, razveselio Donalda Trumpa koji je u svojem uobičajeno ne odveć pristojnom tonu na svojem Twitteru objavio: – Jako mi je žao što čujem kako je Jeffa Bozoa rasturila konkurencija čije je izvještavanje, čini mi se, daleko točnije od onoga što rade njegove lobističke novine Amazon Washington Post. Nadam se da će te novine uskoro doći u ruke boljeg i odgovornijeg vlasnika! – sarkastičan je američki predsjednik.

Protiv Jeffa Bezosa tako se okrenulo oružje koje ga je u dobroj mjeri i stvorilo – mediji. Da je zbilja pod pritiskom, vidjelo se na ovogodišnjem SuperBowlu početkom veljače gdje se Bezos i osobno pojavio. Međutim, jedan je drugi njegov potez na SuperBowlu ponovo učinio javnim neke probleme koje je, osim svega dobrog, donio u The Washington Post.

Sporna reklama

U superskupom oglašivačkom prostoru za vrijeme SuperBowla bio je platio reklamu za svoju svemirsku kompaniju Blue Origin. No, umjesto nje odvrtio se oglas za – The Washington Post. Kako američki mediji pišu, tako je odlučio pod utjecajem same Lauren Sánchez koja je snimila dobar dio te reklame za Blue Origin te joj se to učinilo nezgodnim svega nekoliko dana nakon objave informacije o njihovoj vezi u The National Inquiereru. Pa je na brzinu složena reklama za novine čiji je tekst čitao nitko drugi nego Tom Hanks, što je čak i prigodno s obzirom na to da je poznati glumac tumačio glavnu ulogu u filmu “Novine” koji se bavi upravo The Washington Postom u doba objavljivanja Pentagon Papersa, afere u kojoj se obznanilo kako su američke administracije od Eisenhowera pa sve do Nixona vrlo dobro znale da se rat u Vijetnamu ne može dobiti.

Netko drugi, međutim, nije takav potez smatrao prigodnim. Bio je to šef sindikata u The Washington Postu Frederick Kunkle kojemu se nije svidjelo da se naciji propagiraju novinarske slobode u reklami koja stoji nekih deset milijuna dolara, pa još u spektaklu sporta obilježenog prijeporima oko rasizma. Podsjetio je Kunkle kako je Bezos prije ukinuo zdravstveno osiguranje vanjskim suradnicima te plaćanje prekovremenih i dodatnog rada.

– Trošak oglašavanja na SuperBowlu sitniš je za The Washington Post, ali je ozbiljan novac za mlade koji od početka moraju raditi dva posla. Ali to je vlasnik Posta koji je usavršio stvaranje vlastitog imidža kao branitelja novinarstva dok potiho oštećuje ljude koji se njime doista bave – rekao je Postov sindikalac za Bloomberg.

I nije bio jedini u takvoj kritici, pridružile su mu se neki kolege iz redakcije. Sasvim je sigurno kako s cijelom situacijom nije bio previše zadovoljan ni glavni urednik stare novine Martin Baron, isti onaj koji je inzistirao da se objave svjedočanstva o pedofiliji u Boston Globeu zbog koje su te novine dobile Pulitzerovu nagradu, a o čemu je poslije snimljen i Oscarom nagrađeni film “Spotlight”. Kako se tradicionalni mediji u Americi još nastoje držati etike u izdavaštvu, za The Washington Post postao je problem kako se ponijeti prema cijelom slučaju svoga gazde o kojem priča cijela Amerika, pa i dobar dio svijeta. Cijela situacija za Postove urednike dolazi u najnezgodnijem trenutku jer se gotovo pa vremenski oslanja na svirepo ubojstvo jednog svojeg kolumnista – Jamala Khashoggija.

Foto: Reuters/Pixsell

Ponešto im je situaciju olakšao sam Bezos blog postom na Mediumu u kojem je objavio mailove koje je dobio iz Peckerova Enquierera u kojima mu se prijeti kako će se objaviti još poruka, ali i fotografija Bezosa i Sánchez ako tajkun, odnosno šef njegova osiguranja Gavin de Becker, ne prestane s istragom kako je tabloid uopće došao do takvog materijala. Kao i da javno potvrdi kako cijela stvar nije politički motivirana. I onda se dodatno zakompliciralo nakon što je još jedna utjecajna tiskovina, The Wall Street Journal, objavila kako je lascivne SMS-ove The National Enquiereru prodao nitko drugi nego Michael Sánchez, Laurenin brat. Šlag je to na Enquirerovu tortu pripremljenu za Bezosa koja je sačinjena, kako tabloid tvrdi, od praćenja novog para kroz pet država i 40.000 milja gdje su ih gledali kako se ukrcavaju na privatne avione, voze se limuzinama i skrivaju po odredištima s pet zvjezdica.

Seksualne veze

Dokazali su to fotografijama od kojih, čini se, nisu sve objavljene, a na sve su stavili egidu “najvećeg istraživanja u povijesti Enquirera”. Tabloid je ipak napravio grešku u koracima. Rijetko se do sada, ako ikad, bavio tehnološkim tajkunima, pogotovo ne ovako intenzivno kao Bezosom, pa je logičan zaključak da je sve doista politički motivirano.

Traženje tabloida da Bezos to opovrgne to samo potvrđuje. Jer, ima toga još – The New York Times je u svojoj analizi događaja podsjetio kako su dogovori o isplatama Karen McDougal i Stormy Daniels, dvije žene s kojima je u seksualnim vezama bio Donald Trump. Strah je Peckera i American Medie opravdan, Becker je prije štitio Oliviju Newton John, Michaela J. Foxa te obitelj i prijatelje Ronalda Reagana. Sam Michael Sánchez javno je demantirao ustupanje materijala o Bezosu i Sánchez tabloidu, ti materijali navodno osim poruka tipa “Obožavam te. Cijelu” sadrže i brojne fotografije – Bezosova penisa. Hoće li se zbog svega urušiti i Bezosova veza s Lauren Sánchez pitanje je, možda i hoće ako je već preživjela činjenicu da su za vezu već jesenas znali i MacKenzie Bezos i Patrick Whitesell, Laurenin muž.

